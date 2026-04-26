[오토차이나 2026] 무뇨스 “정의선 회장, 中 2~3배 확대 의지…아이오닉V가 시작”

현대차, 오토차이나2026서 아이오닉V 공개

KakaoTalk_20260426_040605812_02 0 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장이 지난 24일 중국 베이징에서 열린 현대차 기자간담회에서 중국 전략에 대해 설명하고 있다./현대차

2026042401001457600078031 0 아이오닉 V./현대차

KakaoTalk_20260426_040605812_05 0 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장이 지난 24일 중국 베이징에서 열린 현대차 기자간담회에서 중국 전략에 대해 설명하고 있다./현대차

현대자동차가 세계 최대 전기차 격전지인 중국 시장에서 '아이오닉(IONIQ)' 브랜드를 전격 런칭하며 정면 승부에 나섰다. 단순히 판매량을 회복하는 수준을 넘어, 현지 파트너사와의 협력을 통해 중국을 글로벌 전동화의 핵심 기지로 삼겠다는 전략이다.호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 24일 '2026 베이징 국제 모터쇼(Auto China 2026)'가 열린 중국 국제전람센터에서 간담회를 열고 "오늘은 단순히 브랜드를 공개하는 날이 아니라 구체적 상품과 액션이 포함된 실행의 날"이라며 이같이 밝혔다.무뇨스 사장은 아이오닉 V 런칭과 함께 구체적인 중국 시장 공략을 위한 중장기 로드맵을 발표했다.그는 "2030년까지 중국 시장에 20개 모델을 런칭할 것이며, 그 시작은 혁신의 집약체인 '아이오닉 V'가 될 것"이라고 강조했다.현대차는 지난 24일 중국 맞춤형 모델 '아이오닉V'를 세계 최초 공개했다. 현대차가 중국 시장에서 제시한 목표는 명확하다. 오는 2030년까지 중국 내 50만 대 판매를 달성하고, 이를 발판 삼아 글로벌 시장 점유율을 확대하겠다는 것이다.무뇨스 사장은 "중국 시장에서의 턴어라운드를 가속화해야 하는 중요한 모멘텀"이라며 "우리 회장님(정의선 회장) 역시 시장을 버리는 것이 아니라, 목표를 2배, 3배로 달성하겠다고 의지를 피력하셨다"고 밝혔다.현대차의 이번 전략의 핵심은 '철저한 현지화'와 '기술 중심의 도약'이다. 아이오닉 V는 세계 최대 배터리 기업인 CATL의 배터리를 탑재하고, 중국 탑티어 자율주행 솔루션 업체 '모멘타(Momenta)'와 협업해 레벨2플러스(2++) 수준의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 갖췄다.서재호 CTO(최고기술책임자)는 "빠르게 고도화되는 자율주행 기술을 따라잡기 위해 실도로 데이터가 풍부한 모멘타와 본격적인 협업을 시작했다"며 "고속도로, 도심, 메모리 파킹까지 구현하는 완벽한 기능을 확보했다"고 설명했다.또 바이두(Baidu), 바이트댄스 기반의 거대언어모델(LLM)을 탑재해 위챗, KTV 노래방 등 중국 젊은 층이 선호하는 디지털 생태계를 차량 내에 완벽히 구현했다.무뇨스 사장은 "현대차는 이제 자동차를 파는 기업이 아니라 기술 기업으로 도약하고 있다"며 "중국의 첨단 기술을 우리 상품에 녹여내 다시 한번 시장 포지셔닝을 가져갈 것"이라고 덧붙였다.눈에 띄는 대목은 중국에서 생산된 차량을 전 세계로 수출하는 '인 차이나, 포 차이나, 투 더 글로벌(In China, For China, To Global)' 전략이다. 중국 시장에서의 부진을 거울삼아 경쟁력 있는 가격과 품질의 차량을 동남아, 중동 등 글로벌 시장으로 확산시키겠다는 복안이다.무뇨스 사장은 과거 중국 시장에서의 고전에 대해 "중국 시장의 빠른 변화에 반응하는 데 너무 많은 시간이 걸렸다는 교훈을 얻었다"며 "이제는 적절한 결정을 내릴 수 있는 노하우를 갖게 됐고, 중국 OEM과 경쟁해 이길 수 있다면 다른 시장에서도 승산이 있다고 본다"고 자신감을 내비쳤다.현대차는 전기차(BEV)뿐만 아니라 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 유연한 파워트레인 전략도 병행한다. 시장 상황에 따라 고객이 원하는 기술을 선택할 수 있게 함으로써 리스크를 헤지하겠다는 전략이다.디자인 부문에서도 승부수를 던졌다. 이상엽 현대제네시스디자인본부 부사장은 아이오닉 V의 파격적인 디자인에 대해 "안전한 길을 갈 것인가, 마켓에 없는 혁신적인 사용성을 제공할 것인가의 기로에서 우리는 도전을 택했다"며 "중국 고객의 소구점을 만들 수 있다면 큰 의미가 있을 것이며, 글로벌 디자인 노하우를 깊게 고민한 결과물"이라고 밝혔다.무뇨스 사장은 "우리는 긍정적인 압박을 통해 발전하고 있다"며 "중국 파트너인 북경기차와 협력해 판매를 늘리고 브랜드 파워를 재고해 반드시 성과를 내겠다"고 밝혔다.