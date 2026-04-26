인천시, 5430억원 규모 ‘민생추경’ 확정…지방비 100% 부담

e음 캐시백 2배·주유비 400원 할인·역차별 해소 지원금 내달 11일부터 지급

image01 0 인천형 민생 추경 사업 내용. /인천시

인천광역시가 정부의 중동발 위기 대응에 발맞춰 마련한 5430억원 규모의 '인천형' 민생 추가경정예산을 확정하고 본격적인 집행에 나섰다.특히 이번 추경은 총 5430억원 규모로 민생 안정과 고유가 부담 완화를 위한 6개 사업으로 구성되며, 지방정부 분담금을 전액 시가 부담하는 방식으로 추진된다.26일 인천시에 따르면 지난 24일 시의회 의결을 마친 이번 추경은 민생 안정과 고유가 부담 완화를 골자로 하며, 시민들은 이르면 5월부터 순차적으로 다양한 혜택을 체감할 수 있을 전망이다.이번 추경의 핵심은 별도의 복잡한 절차 없이 시민들이 즉각적으로 혜택을 누릴 수 있도록 구성된 점이다.먼저 5~7월 3개월간 캐시백 비율이 기존 10%에서 20%로 두 배 상향된다. 월 구매 한도도 50만원으로 조정돼, 기간 내 최대 150만원 사용 시 최대 30만원의 혜택을 받을 수 있다. 별도 신청 없이 카드 결제 시 자동으로 적용된다.같은 기간 인천e음 카드로 주유 시 결제 금액의 20%를 환급받을 수 있다. 이는 리터당 약 400원 수준의 할인 효과를 내며, 인천사랑상품권 가맹점으로 등록된 모든 주유소에서 별도 신청 없이 이용 가능하다.정부 지원의 사각지대에 놓인 시민들을 위한 세심한 지원도 함께 진행된다.정부의 고유가 피해지원금 1차 대상자 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족은 이달 27일부터 다음달 8일까지 신청과 지급이 진행될 예정이다. 이와 함께 사업용 화물자동차 유가보조금은 유가 상승분의 70%까지 지원하도록 확대돼 경유 기준 ℓ당 213원이 지원될 수 있다.노후택시 대폐차 지원은 대당 150만원을 지원하는 사업으로, 추경을 통해 물량을 확대해 5월부터 집행될 예정이다. 농어업인 수당은 지급방식을 일괄지급으로 전환해 5월 중 집행에 들어갈 예정이다.인천시는 이번 추경이 군·구 재정 협의 과정을 생략하고 광역단체가 전액을 부담하는 구조인 만큼, 예산 집행의 속도가 그 어느 때보다 빠를 것으로 내다보고 있다. 유정복 시장은 "이번 추경은 시민이 실제 생활에서 바로 체감할 수 있도록 속도와 실행력을 최우선으로 설계했다"며 "전국에서 유일하게 광역이 전액 부담하는 구조를 통해 민생 안정 효과를 시민들에게 빠짐없이 전달하겠다"고 말했다.