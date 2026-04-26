삼성 갤럭시가 찍은 바닷 속…해양보호 기능성 국제 어워드서 인정

'코랄 인 포커스', 글로벌 사회공헌상 '2026 헤일로 어워드' 금상·

모바일 기술이 해양 생태계 보호 등에 기여할 수 있는 가능성 인정

1. 코랄 인 포커스 글로벌 어워드 수상 0 코랄 인 포커스 이미지./삼성전자

삼성전자가 갤럭시 카메라 기술인 '오션 모드(Ocean Mode)'를 활용한 산호초 보호 프로젝트 '코랄 인 포커스(Coral in Focus)'로 주요 국제 어워드에서 잇따라 수상했다. 갤럭시 기기의 기능으로 환경보호 등 사회 공헌 활동으로 이어질 수 있다는 점을 인정받고 있다는 평가다.26일 삼성전자는 환경 비전 '지구를 위한 갤럭시 (Galaxy for the Planet)'의 일환으로 해양생태계 보호 활동 '코랄 인 포커스'를 진행하고 있다고 밝혔다.코랄 인 포커스 프로젝트는 삼성전자가 2024년부터 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고(UCSD)의 해양학 연구소 스크립스(Scripps)와 미국 비영리단체 시트리(Seatrees)와 함께 갤럭시 카메라 기술을 활용한 산호초 복원 프로젝트다. 갤럭시 AI폰을 통해 수집된 다수의 산호초 사진은 스크립스(Scripps) 연구소로 전달돼 3D 산호초 복원도를 제작하고 다양한 연구를 진행하는 데 사용된다. 지역 활동 단체들은 다시 해당 연구 결과를 바탕으로 산호초 복원 작업을 진행하게 된다.'코랄 인 포커스(Coral in Focus)' 프로젝트는 글로벌 사회공헌 시상식 '2026 헤일로 어워드(Halo Awards)'애소 지속가능성·환경보전(Best Sustainability or Conservation Initiative) 부문에서 금상을 수상하며 산호초 생태계 보호를 위한 기술 혁신과 글로벌 협력을 높이 평가받았다.올해 24회째를 맞은 '헤일로 어워드'는 글로벌 사회공헌 전문 단체 ;인게이지 포 굿(Engage for Good)'이 주관하는 권위 있는 시상식으로, 환경 및 사회적 가치를 창출한 우수 사례를 선정해 상을 수여한다.또 삼성전자가 해양 생태계 보호를 위한 각계의 협력과 프로젝트 여정을 담아 제작한 '코랄 인 포커스(Coral in Focus)' 다큐멘터리도 인정받았다. '코랄 인 포커스(Coral in Focus)' 다큐멘터리는 지난 10일 북미에서 가장 오랜 역사와 규모를 갖춘 해양 전문 영화제인 '제23회 국제 해양 영화제 (International Ocean Film Festival)'의 '해안 및 도서 문화상(Coastal and Island Culture Award)' 부문에서도 수상했다.삼성전자는 2024년에 바닷속 산호초 사진을 촬영하기 위해 수중 사진 촬영에 최적화된 모드인 '오션 모드(Ocean mode)'를 이 프로젝트를 위해 개발했다. 현지 활동가들은 삼성전자가 개발한 오션 모드를 통해 수중 촬영 시 발생하는 과도한 파란색 톤을 줄이고 산호초 본연의 색상을 촬영할 수 있다. 또 셔터스피드 최적화 및 멀티 프레임 영상 처리 기술 기반으로 사진 결과물 내 모션블러 발생을 최소화하는 한편, 인터벌 기능을 활용해서 한 번에 수천장의 고화질 산호초 사진 촬영이 가능하다.산호초 복원 프로젝트에 활용된 '오션 모드'는 더욱 많은 사용자의 수중 촬영 경험을 위해 갤럭시 S26 시리즈부터 '엑스퍼트 RAW(Expert RAW)' 앱에서 일반 사용자도 활용할 수 있게 됐다. 추후 일부 제품에도 확대 적용될 예정이다.삼성전자는 파트너들과 함께 다양한 복원 지역에서 의미 있는 성과를 창출해 왔다. 갤럭시 기기를 활용해 현재까지 80개 이상의 3D 산호초 모델을 구축했고, 이를 바탕으로 총 2만 개 이상의 산호가 심어졌다.한편 삼성전자는 해양 환경 보전에 주목해 2022년부터 현재까지 200톤 이상의 폐어망을 수거 및 재활용해 갤럭시 제품에 적용해 왔으며, 제품 전 과정에서 환경 영향을 줄이고, 기술을 통해 지속가능한 미래를 위한 노력을 이어갈 계획이다.