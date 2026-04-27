박정주 홍성군수 후보 “불필요한 규제 철폐…기업유치에 모든것 건다”

경선후보 합류 '원팀 선언'…개소식 열고 본선 세몰이

KakaoTalk_20260426_150948675 0 박정주 국민의힘 홍성군수 후보가 홍성읍 중앙빌딩에서 열린 선거사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다./배승빈 기자

국민의힘 박정주 충남 홍성군수 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 본선 행보에 돌입했다.당 지도부와 지역 인사들이 결집한 가운데 세를 과시하며 '홍성 대전환'을 위한 승부수를 던졌다.박 후보는 지난 25일 홍성읍 중앙빌딩에서 선거사무소 개소식을 개최했다. 행사장에는 강승규 국회의원을 비롯해 지역 정·재계 인사와 지지자들이 참석했다.박 후보는 "지금 홍성은 인구 감소와 경제 침체라는 이중 위기에 직면해 있다"며 "이제는 단순한 관리가 아니라 판을 바꾸는 돌파가 필요하다"고 강조했다. 이어 "오늘은 단순한 선거의 출발이 아니라 홍성의 미래 지도를 다시 그리는 시작"이라고 밝혔다.그가 제시한 핵심 해법은 '규제 혁파'와 '기업 유치'다. 충남도 행정부지사 출신의 행정 경험을 앞세워 "기업이 오고 싶어도 느린 행정과 불필요한 규제가 발목을 잡고 있다"며 "속도와 확실성을 갖춘 행정으로 기업이 먼저 찾는 홍성을 만들겠다"고 말했다.이를 위해 △인허가 절차 획기적 간소화 △산업단지 활성화 △투자 친화적 행정 시스템 구축 등 약속했다. 아울러 일자리 창출과 청년 유입, 인구 회복으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상도 제시했다.교통망 확충과 교육·문화 인프라 개선을 병행하는 균형 발전 전략도 함께 내놨다.축사에 나선 강승규 의원은 "지금 홍성에는 위기를 돌파할 리더십이 필요하다"며 "행정 경험과 실행력을 갖춘 준비된 후보"라고 힘을 실었다. 이어 "중앙정부와 국회가 원팀으로 공약 이행을 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.이날 행사에서는 경선 경쟁자였던 인사들이 합류하며 '원팀 선언'이 이뤄졌다.박 후보는 "경험이 다르고 능력이 다르며, 일해본 사람이 결과를 만들어낸다"며 "속도와 실행력 있는 행정으로 군민이 체감하는 변화를 반드시 보여주겠다"고 말했다. 이어 "변화를 두려워하는 순간 지역은 뒤처진다"며 "지금 홍성에는 관리형이 아닌 과감한 돌파형 리더십이 필요하다"고 강조했다.