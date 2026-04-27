삼성SDS, 오픈AI와 협력 강화…교육기관 AX 지원

'챗GPT 에듀' 리셀러 권한 추가 확보

챗GPT 엔터프라이즈 고객 지속 확보

[사진자료] 삼성SDS타워 (3) 0 삼성SDS 타워./삼성SDS

삼성SDS가 '챗GPT 에듀' 상품 판매 권한을 추가로 확보하며 오픈AI와의 협력을 강화한다. 학교·출판사 등 교육기관 대상으로 제공되는 서비스로 해당 서비스 내에서 주고받는 대화와 응답은 AI 학습 데이터에 활용되지 않도록 설계돼 보안을 강화했다. 이를 기반으로 삼성SDS는 교육기관을 대상으로 하는 서비스를 확대할 예정이다.27일 삼성SDS는 챗GPT 에듀 리셀러 권한을 확보해 고객군을 다양화한다고 밝혔다. 챗GPT 에듀는 GPT-5 언어모델을 활용해 텍스트 이해 및 생성·코딩·데이터 분석·웹 브라우징·문서 요약·맞춤형 챗봇 제작 등 다양한 기능을 제공한다.오픈AI는 글로벌 주요 대학에서 챗GPT 엔터프라이즈를 활용한 경험을 바탕으로 챗GPT 에듀를 설계했다. 현재 옥스퍼드대학교, 런던대학교, 와튼스쿨, 싱가포르국립대학교 등에서 활용되고 있다.삼성SDS는 이번 협력을 통해 교육 및 연구 분야에서 생성형 AI 도입을 원하는 학교, 출판사, 교육기관 등을 대상으로 서비스를 본격 확대할 계획이다. 특히 9만여 명의 학생·교수·교직원을 보유한 국립 한국방송통신대학교에 챗GPT 에듀 서비스를 제공하기 위해 개념증명(PoC)을 진행중이며, 이후 양사간 도입을 협의할 예정이다.삼성SDS는 지난해 12월 국내 기업 최초로 OpenAI 리셀러 파트너 계약을 체결한 이후, 고객 맞춤형 AX 전환 전략을 제공해왔다. 삼성SDS는 AI 컨설팅, 개발·운영, 클라우드·보안을 아우르는 '원팀(One-Team)' 지원체계를 기반으로 엔드투엔드(End-to-End) AX 체계를 구축하고 있다. 초기 전략 수립부터 AI 풀스택 설계, 도입, 전사 확산, 운영 고도화까지 전 과정을 통합 지원한다.또한 자체 클라우드 서비스와 GPU 기반 AI 인프라 운영 역량을 바탕으로 안정적인 서비스 환경을 제공하며, 다양한 산업에서 축적한 보안 및 데이터 관리 역량을 통해 교육기관이 요구하는 높은 수준의 데이터 보호 체계를 지원할 계획이다.이를 기반으로 삼성SDS는 최근 국내 주요 산업을 대표하는 기업들과 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하며 기업용 생성형 AI 시장에서 주도권을 강화하고 있다.최근에는 넥센타이어를 비롯, 공공·금융·제조·유통·서비스 주요 기업들과 계약을 체결하고 있다. 넥센타이어는 생성형 AI를 기업의 핵심 생산성 도구로 보고, 지식 검색과 문서 작성 등 업무 효율성 향상을 위해 도입을 추진했다. 특히 개별 AI 사용에 따른 보안 리스크를 고려해, 삼성SDS를 통해 기업 수준의 보안과 데이터 관리가 가능한 챗GPT 엔터프라이즈를 도입하기로 결정했다.이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 " 챗GPT 에듀를 통해 교육 현장에서 보다 안전하게 생성형 AI를 활용할 수 있는 환경이 마련되고, 사용자 경험 또한 빠르게 확산될 것으로 기대한다"며, "삼성SDS는 OpenAI와의 지속적인 협력을 바탕으로 단순한 리셀러를 넘어 기업 AI 운영 체계를 설계하고 확산·지원하는 AX 파트너로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.