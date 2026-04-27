“바다 위 하늘 체험”…인천 청라하늘대교 ‘THE SKY184’ 5월 첫선

엣지워크, 하늘·바다전망대 등 주요 시설 단계적 시민 공개

유정복_하늘청라대교 0 유정복 인천시장(오른쪽 첫번째)이 지난달 25일 청라하늘대교에서 시 관계자들과 개장 준비가 한창인 관광시설 '더 스카이184' 체험을 하고 있다. /인천시

noname01 0 인천 청라하늘대교에 설치된 관광시설 '더 스카이184(THE SKY184)' 안내도. /인천시

인천 청라하늘대교 위 184m 높이에서 도시와 바다를 한눈에 내려다볼 수 있는 전망대가 5월 첫 공개된다.인천경제자유구역청은 청라하늘대교에 조성된 관광시설 '더 스카이184(THE SKY184)'를 다음 달 시민들에게 개방한다고 27일 밝혔다.지난 1월 5일 개통된 청라하늘대교는 단순히 청라국제도시와 영종국제도시를 연결한다는 교량 개통을 넘어 경제, 관광을 아우르는 복합 인프라로서 인천의 미래 성장축을 견인할 핵심 기반이라는 평가를 받고 있다.더 스카이184는 높이 184m의 하늘전망대를 중심으로 루프탑 전망대, 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설로, 전망과 체험을 동시에 즐길 수 있는 새로운 관광 명소로 기대를 모으고 있다.이번 시민 개방은 시설 준비 상황과 안전관리 여건 등을 고려해 단계적으로 이뤄진다. 우선 여행자센터, 하늘·바다전망대, 친수공간 등 주요 시설은 7일부터 운영을 시작한다. 하늘 위를 걷는 체험형 관광시설 엣지워크(Edge Walk)는 안전 점검과 시험 운영을 거쳐 15일부터 운영될 예정이다.특히 엣지워크는 184m 높이 전망대 외곽을 안전장비를 착용한 채 걸으며 바다와 도시 전경을 내려다볼 수 있는 체험시설로, 마치 바다 위 하늘을 걷는 듯한 색다른 경험을 제공할 것으로 기대된다.관광시설 가운데 하늘전망대와 체험시설인 엣지워크는 유료로 운영되며, 바다전망대와 친수공간, 여행자센터 등 나머지 공간은 누구나 무료로 이용할 수 있다.시설 운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지다. 유료시설은 엣지워크 4회(체험시간 약 1시간30분), 하늘전망대 10회(이용시간 약 1시간)로 운영된다. 이용 수요 증가 시 운영횟수는 탄력적으로 확대할 예정이다.시설 운영은 친수공간을 제외한 하늘전망대, 바다전망대, 여행자센터 등이 매주 월요일과 1월 1일, 설날·추석 당일 휴무이며, 친수공간은 상시 개방된다. 이용요금은 하늘전망대 1만5000원, 엣지워크 체험(하늘전망대 포함) 6만원이며, 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 적용된다.인천경제청은 관광 활성화를 위해 친수공간을 활용한 음악 공연과 문화 프로그램 등 다양한 관광 콘텐츠를 운영할 계획이다. 우선 다음 달부터 '요기조기 음악회'가 총 4회 개최될 예정이며, 이후 요가·러닝 등 아웃도어 프로그램과 바다영화관, 야간 미디어 콘텐츠 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.유정복 시장은 "청라하늘대교 관광시설은 전망과 체험, 문화 콘텐츠가 어우러진 새로운 관광 공간"이라며 "앞으로 다양한 프로그램을 통해 인천을 대표 하는 관광 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.