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세종충남대병원, AI기반 진료시스템 구축 본격화

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최정현 기자

승인 : 2026. 04. 27. 09:54

'AI 기반 진료시스템 지원사업'에 선정…7억원 투입
세종충남대학교병원 전경
세종충남대병원 전경./세종충남대병원
세종충남대학교병원이 인공지능(AI) 기반 진료시스템 구축에 본격 나선다.

보건복지부가 추진하는 '2026년 권역책임의료기관 AI 기반 진료시스템 지원사업'에 선정되며 AI 디지털 전환을 통해 진료 정밀도를 높일 수 있게 됐다.

27일 세종충남대병원에 따르면 이 사업은 AI 기반 진료 및 운영을 통해 권역책임의료기관을 거점으로 지역 간 의료격차를 해소하기 위해 마련됐다.

보건복지부가 국립대학교병원 등 17개 권역책임의료기관을 대상으로 142억원을 지원한다. 세종충남대병원은 약 7억원(국비 80%, 자부담 20%)의 지원금을 확보했다.

세종충남대병원은 9개 추진 사업을 신청해 모두 승인됐으며 권역책임의료기관으로서 AI를 활용해 진료 정밀도를 높이고 진료 체계 효율과 및 환자안전 강화를 통한 지역필수의료 체계를 공고히 구축하는 등 디지털 전환에 본격 나설 방침이다.

주요 추진사업은 △심전도분석 소프트웨어 △생체신호분석 소프트웨어 △폐혈증 예측 솔루션 △AI 기반 뇌졸중 통합 워크플로우 플랫폼 △심장초음파 영상분석 소프트웨어 △유방 영상 판독 보조 AI 등이다.

또 △유방초음파 판독 보조 AI △AI 기반 장기 자동 분할 소프트웨어 △음성기반 AI 의무기록 서비스 등을 도입하며, 이를 통해 보다 안정적이고 체계적인 진료환경을 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

박재형 병원장은 "권역책임의료기관으로서 선도적인 AI 진료시스템 도입을 통해 진료역량을 높이고 지역완결형 필수의료체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"며 "첨단 AI 기술을 실제 의료현장에 도입해 진료 정밀도와 효율화를 높여 지역민이 체감할 수 있는 의료 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.
최정현 기자

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