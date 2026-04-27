[오토차이나 2026] 푸조 CEO “韓 진입장벽 높지만…시장 확대 의지”

알랭 파베이 CEO, 24일 국내 언론 인터뷰

KakaoTalk_20260426_073906506_02 0 알랭 파베이 푸조 CEO가 지난 24일 중국 베이징에서 열린 '2026 오토차이나' 현장에서 국내 언론과 인터뷰를 진행하고 있다./한국자동차기자협회

알랭 파베이 푸조 브랜드 최고경영자(CEO)가 한국 시장의 높은 진입장벽에도 불구하고, 신규 대형 모델과 전동화 기술을 앞세워 공략을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.파베이 CEO는 지난 24일 북경 베이징에 위치한 '2026 오토 차이나' 푸조 부스 현장에서 "한국 도로에서 푸조 차량이 달리는 모습을 보다 많이 보고 싶다"고 말했다.푸조는 이번 모터쇼에서 콘셉트 6과 콘셉트 8을 공개했다.그는 이와 관련 "한국 시장은 진입장벽이 높지만, 앞으로 신규 모델 범위를 확장해 다양한 세그먼트를 선보일 가능성이 크다"며 "이번에 공개한 미래형 스포츠유틸리티차(SUV)와 같은 대형 모델을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.이어 "중국처럼 규모가 큰 시장에서의 성공은 다른 아시아 국가로의 확장 가능성을 높여준다"며 "중국 시장에 투입된 경쟁력 있는 라인업과 전기차 모델을 통해 한국을 포함한 아시아 전역의 요구를 충족할 것"이라고 덧붙였다.최근 전기차 시장의 획일화 흐름에 대해서는 푸조만의 정체성을 강조했다. 파베이 CEO는 "많은 차량이 비슷해지는 흐름 속에서도 푸조는 프랑스 기반 디자인과 'e-DNA' 감성을 통해 차별화된 아이덴티티를 제공하고자 한다"고 설명했다.기술 전략과 관련해서는 중국 파트너사와의 협업을 강조했다. 그는 "중국 고객이 선호하는 스마트 솔루션과 자율주행 기술을 적극 수용하되, 서스펜션 세팅과 주행 감각은 푸조만의 감성을 유지할 것"이라며 "가장 스마트한 기술과 디자인을 결합해 이길 수밖에 없는 전략을 가져가겠다"고 말했다.전동화 시대에도 '주행의 즐거움'을 핵심 가치로 유지하겠다는 점도 분명히 했다.파베이 CEO는 조이스틱 형태의 컨트롤러 '하이퍼스퀘어'와 '스티어-바이-와이어' 기술을 언급하며 "스티어링 휠이 없어지는 시대가 오더라도 주행의 즐거움이라는 모토는 끝까지 가져갈 것"이라며 "게임에 익숙한 젊은 세대에게는 스티어-바이-와이어 기술이 새로운 운전의 재미를 선사할 것"이라고 강조했다.인터뷰에 함께 한 니르말 네어 스텔란티스 APAC 본부장은 "푸조의 매력은 디자인, 주행의 즐거움, 그리고 로컬 시장 수요 충족"이라며 "한국 소비자들이 일단 한 번 푸조를 경험하면 브랜드의 팬이 될 것으로 확신한다"고 말했다.