경기도 “국내산 염소고기, 안심하고 드세요”

전국 최초 염소 질병 검진 정규화

경기북부둉몰위생시험소_염소임상예찰 0 경기도북부동물위생시험소 소속 수의사가 도내 염소 농가에서 임상예찰을 하고 있다. /경기도북부동물위생시험소

경기도가 염소 농가에 대한 방역 관리망을 대폭 강화한다. 염소 질병 연구사업에서 정규 사업으로 전환한 첫 사례다. 이는 염소 고기에 대한 수요는 늘고 있지만 정기적인 질병 검진 체계가 미흡하다는 우려가 꾸준히 제기된데 따른 조치라는 점에서 의미 있다는 평가다.경기도 북부동물위생시험소는 최근 사육 규모와 소비가 급증하고 있는 염소 산업의 안정성을 확보하고 방역 사각지대를 해소하기 위해, 올해부터 염소 농가에 대한 질병 검진 사업을 확대한다고 27일 밝혔다.이에 시험소는 2024년 전국 최초로 시행했던 염소 질병 검진 연구사업의 성과를 바탕으로 올해 3천만 원의 예산을 확보하고 정규 사업으로 염소 농가 질병 검진 사업을 하게 됐다.올해는 30농가 염소 200마리를 대상으로 총 7종의 검사를 펼친다. 구체적으로는 △인수공통전염병 3종(큐열, 결핵병, 브루셀라병) △소모성 질병 2종(소바이러스성설사병, 크립토스포리디움) △제1종 해외재난성 질병 2종(구제역, 가성우역) 등이다.특히 지난해 검진 당시 일부 농가에서 인수공통전염병인 '큐열' 항체가 확인돼 이에 대한 정기 모니터링도 할 예정이다.시험소는 단순히 검사에 그치지 않고 질병 검사 결과에 따른 농가별 맞춤형 피드백을 제공한다. 이와 함께 면역증강제, 구충제(2종), 치료제 등 총 4종의 방역 물품 패키지를 지원해 농가의 방역 역량을 강화할 방침이다.이번 사업은 중앙정부가 추진 중인 '염소 결핵·브루셀라 모니터링 시범사업'과 연계돼 추진된다. 시험소는 앞으로 국가 단위의 염소 정기검진 제도 도입을 위한 과학적 근거 자료를 제공해 정책 수립에 주도적인 역할을 할 계획이다.최옥봉 시험소장은 "염소 산업의 성장세에 발맞춰 체계적인 질병 관리 시스템을 정착시키는 것이 시급하다"며 "선제적인 정밀 검진과 맞춤형 지원을 통해 도민들이 안심하고 소비할 수 있는 고품질 염소 고기 생산 환경을 조성하겠다"고 했다.