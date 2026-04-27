갓길 막히자 중앙선 살짝…‘눈치甲’ 포니AI 로보택시의 유연 주행

23일 베이징서 포니 AI 로보택시 탑승

사람보다 안정적인 주행 능력 인상적

고정형 라이다, 주변 물체 정확히 인식

7세대 로보택시 상용화…3000대로 확장

KakaoTalk_20260427_112154769 0 포니 AI 로보택시가 스스로 우회전을 하고 있는 모습./김정규 기자

KakaoTalk_20260427_112102620 0 포니 AI 로보택시에 배치된 디스플레이 모습. 라이다를 통해 차량과 보행자의 모습이 섬세하게 그려지고 있다./김정규 기자

KakaoTalk_20260427_112213802 0 포니AI 로보택시가 보행자와 오토바이가 빼곡한 골목길을 유려한 운전 실력으로 지나가고 있다./김정규 기자

KakaoTalk_20260423_174713656_03 0 포니 AI 로보택시의 모습. 차량은 베이징자동차의 아크록스 T5다./한국자동차기자협회

KakaoTalk_20260423_174713656_04 0 포니 AI 로보택시의 실내 모습./한국자동차기자협회

KakaoTalk_20260423_174713656_08 0 포니 AI 로보택시의 라이다./한국자동차기자협회

"이건 단순히 장애물을 피하는 걸 넘어서 도로의 흐름을 완전히 읽고 파고드는 수준이네요."지난 23일 중국 베이징 남동쪽에 위치한 이좡(亦庄) 경제기술개발구. 인공지능(AI), 휴머노이드 로봇, 상업 우주 산업을 선도하는 중국의 핵심 실리콘밸리인 이곳은 거대한 자율주행 시험장이기도 하다. 수많은 센서를 머리에 이고 달리는 로보택시들이 일상처럼 도로를 누비고 있기 때문이다.그중에서도 레벨 4 자율주행 시장의 글로벌 강자로 꼽히는 Pony.ai(포니 AI)의 7세대 로보택시에 몸을 실었다. 차량은 베이징자동차의 아크폭스 T5였다. 이좡 경제개발구에선 바이두, 위라이드 등 여러 업체에서 로보택시를 운영 중인데, 출퇴근 시간에도 서비스를 제공하고 있는 업체는 포니 AI가 유일하다.2열에 탑승하자마자 가장 먼저 눈길을 끈 것은 대시보드 디스플레이. 차량 주위의 모든 사물이 3D형태로 실시간으로 시각화돼 나타났다. 단순히 장애물을 감지하는 수준이 아니었다.도로 위 무단횡단하는 보행자를 인지해 속도를 줄이는 것은 기본이었고, 자전거를 탄 사람, 삼륜차를 탄 사람, 심지어 그 삼륜차에 짐이 얼마나 실려 있는지까지 정교한 형상으로 구현됐다. 오토바이와 보행자의 걷는 동작까지 파악해내는 라이다(LiDAR)의 해상도는 마치 도로 위의 '상황'을 완벽히 이해하고 있다는 인상을 줬다.본격적인 주행이 시작되자 놀라움은 경외감으로 변했다. 중국의 도로는 좌회전과 유턴이 대부분 비보호로 이루어져 난도가 매우 높다. 하지만 포니 AI는 속도 제한을 철저히 지키면서도 비보호 유턴 상황에서 베테랑 운전자를 뛰어 넘는 판단력을 보여줬다. 맞은편에서 버스가 다가오는 상황. 차량은 성급하게 끼어들지 않았다. 잠시 멈춰 흐름을 읽더니, 버스가 지나간 '딱 그 순간'을 포착해 지체 없이 유턴을 마무리했다.압권은 보행자와 오토바이, 삼륜 물류 차량 등이 뒤섞여 움직이는 베이징 통저우구 내 고밀도 생활 상권 지역으로 들어서면서였다. 오토바이 경적, 불쑥 튀어나오는 보행자, 도로 양옆을 가득 메운 불법 주정차 차량들. 그 사이에 갓길에 비스듬히 세워진 삼륜 물류 차량이 길을 막고 있었다.차량은 중앙선을 살짝 넘으며 회피를 시도했다. 그 순간 맞은편에서 오토바이가 접근하자, 마치 사람이 좌우를 '한 번 더 확인하듯' 속도를 줄이며 멈춰 섰다. 그리고 오토바이를 먼저 보내고 난 뒤, 아무 일도 없다는 듯 자연스럽게 빠져나갔다."설마…" 하는 순간이 지나가고 나니, 이미 상황은 정리돼 있었다.또 교차로에서 다른 차량과 동시에 멈췄을 때, 상대 차량에게 우선권을 양보하듯 잠시 기다렸다가 움직이는 모습은 도로 위의 흐름 자체를 읽고 있는 듯했다.위급 상황에서는 스스로 경적을 울려 주변 차량에 신호를 주고, 하차 시에는 물건을 두고 내리지 말라는 안내까지 제공하는 세심함도 갖췄다. 약 40분간 이어진 주행이 끝날 즈음, 처음 느꼈던 불안감은 완전히 사라지고 자연스럽게 몸을 맡기고 있었다.이러한 유연한 주행의 비결은 포니 AI가 축적해온 기술적 성과에 있다. 포니 AI에 따르면 현재 주력인 7세대 로보택시는 기존의 기계식 라이다 대신 중국에서 대량 양산이 시작된 고정형 라이다를 탑재했다. 자율주행 키트의 원가는 기존 5세대 대비 70%나 절감하며 경제성을 확보했다.컴퓨팅 파워 역시 강력하다. 엔비디아 오린(Orin) 칩 4개를 탑재해 1000 TOPS(초당 조 단위 연산) 이상의 연산 능력을 갖췄다. 여기서 1000TOPS는 초당 약 1조번의 연산을 1000번 수행할 수 있는 수준이다.여기에 '포니 월드'라는 시뮬레이션 시스템을 통해 인간이 평생 겪기 힘든 극한의 엣지 케이스(Edge Case)를 가상 공간에서 무한 반복 학습하며 안전성을 극대화했다.위급 상황에선 차량이 판단하기 어려운 상황에 직면했을 때만 원격 직원에게 대화를 요청하고 최종 경로는 차량이 직접 설정한다. 한 명의 직원이 10~30대의 차량을 모니터링할 수 있어 운영 효율성도 대폭 높였다.실제로 달리던 중 얼마 안 가 공안의 교통 통제로 차량이 갓길에 멈춰선 적이 있었는데, 이 때도 별도의 조작 없이 차량이 스스로 원격 상담원과 연결을 시도했다.포니 AI의 시선은 이미 중국을 넘어 세계로 향하고 있다. 이미 북경, 선전, 상해, 광저우에서 R&D 운영센터를 운영하고 있고, 지난해 말 기준으로 1100대 이상의 로보택시를 운영 중이다. 올해 말까지 이를 3000대 규모로 확대할 계획이다. 최근에는 우버와 손잡고 크로아티아 자그레브에서 유럽 최초 로보택시 상용 서비스를 시작하기도 했다.우리나라와의 접점도 깊어지고 있다. 현재 서울 강남에서 구형 코나 EV를 기반으로 한 로보택시 10대가 테스트 주행 중이다. 지난해 초 국토교통부로부터 임시 운행 허가를 취득해 심야와 주간 모두 테스트가 가능한 상태다.포니AI 관계자는 "우리는 단순히 ADAS 솔루션을 공급하는 것을 넘어, L4 수준의 완전 무인 자율주행에 집중하고 있다"며 "내부 통계 결과 인간 기사보다 10배 이상 높은 안전성을 확보했으며, 한국 시장 역시 상업적 가치와 잠재력이 매우 큰 전략적 요충지"라고 강조했다.