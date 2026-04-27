닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

생활체육 메카로 떠오른 남양주시…당구 등 4개 종목 대회 잇따라 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260427010008446

글자크기

닫기

남양주 구성서 기자

승인 : 2026. 04. 27. 13:49

스포츠클라이밍·바둑·당구·볼링 대회에 시민 참여 이어져
남양주시
주광덕 남양주시장이 지난 25일 남양주생활문화센터 인공암벽장에서 열린 제20회 남양주시장기 스포츠클라이밍대회 개회식에서 선수들을 격려하고 있다. /남양주시
경기 남양주시가 시민 모두가 쉽게 참여하는 생활체육의 메카로 떠오르고 있다.

남양주시는 지난 주말 관내 체육시설에서 스포츠클라이밍, 바둑, 당구, 볼링 등 4개 종목 생활체육 대회를 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 대회는 생활체육 참여 기회를 확대하고 시민 건강 증진을 위해 마련됐다. 대회는 종목별 특성을 반영해 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 운영돼 지역사회에 활력을 더했다. 현장은 가족과 시민의 응원으로 활기찬 분위기가 이어졌다.

지난 25일 남양주체육문화센터 인공암벽장에서 열린 제20회 남양주시장기 스포츠클라이밍대회에는 140여 명의 선수가 참가해 난도 높은 코스에 도전하며 역동적인 경기를 펼쳤다.

같은 날 와부도서관 세미나실에서는 제20회 남양주시장기 바둑대회가 펼쳐지며 60여 명의 선수가 바둑과 오목 종목에서 전략을 겨뤘다. 특히 이번 바둑대회는 오는 6월 13일까지 권역별로 순차적으로 진행돼 시민 참여 편의를 높였다.

이어 26일 진접읍 일원에서 개최된 제8회 남양주시의회 의장기 당구대회에는 330여 명의 선수가 참가해 정교한 경기 운영을 선보였다. 같은 날 화도읍 일원의 볼링장에서 열린 제20회 남양주시장기 볼링대회에는 1000여 명의 동호인 참석해 열띤 경기를 펼쳤다.

남양주시는 이번 대회를 계기로 시민이 일상 속에서 참여할 수 있는 생활체육 프로그램과 대회를 지속 발굴해 시민 참여 기반을 확대해 나갈 방침이다.

주광덕 시장은 "생활체육은 시민의 건강한 삶을 지탱하는 기반이자 지역 공동체를 연결하는 중요한 요소"라며 "이번 대회를 통해 다양한 종목에서 세대와 계층을 초월한 소통과 화합이 이뤄져 뜻깊다"고 말했다.
구성서 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

백악관출입기자단 만찬 총격범, ‘행정부 고위직 순 표적’ 선언문…트럼프 겨냥한듯

“해외에 숨겨도 끝까지 쫓는다”... 국세청, 체납 세금 339억 원 ‘끝장 환수’

[단독] 정보경찰 ‘상대평가 등급제’ 도입…현장에선 “실적 압박 매몰될 것”

돌싱글즈7 한지우, 박성우와 세 번째 결혼…장수하 축하 인사

현대차그룹, ‘매출 102兆’ 엇갈린 성적표…‘논캡티브 전략’이 갈랐다

MBC, 두산 베어스 박찬호 인터뷰 방송사고…사과 없어 야구팬 반발

이스라엘 대통령, 네타냐후 사면 요청에 “유죄 인정 합의” 우선

지금 뜨는 뉴스

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다

“잠 못자 판단력 저하” 철도 관제사 호소…3조 2교대 잔혹사

“나는 얼마나 받을까” 고유가 피해지원금 27일부터 접수