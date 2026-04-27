노조가 흔드는 韓 경제… 파업시 최소 1만개 공급망 치명타

삼성전자 노조 등 파업 '전운' 고조

산업부장관 "파업 상상도 못할 일" 지적

성과급 논란에 "최대 실적 결실, 내부서만 나눌 것 아냐"

현대차·포스코 등 산업계 전반에 '노조 리스크'

대외신인도 영향도 우려

'성과급 상한폐지 실현하자'<YONHAP NO-6215> 0 지난 23일 삼성전자 노동조합이 평택사업장에서 집회를 진행하는 모습. /연합

대한민국 산업계가 전방위적 노사 갈등으로 시름 중이다. 더 잘 버니 더 많이 나눠달라며 몫을 키우려는 노조가 벌이는 줄다리기다. 문제는 이들이 파업을 볼모로 압박하는 산업이 반도체와 자동차, 철강, 물류 등 경제를 지탱하는 워낙 핵심인 탓에 일개 기업 차원을 넘어 '경제 전반 리스크'로 확산되고 있다는 점이다. 파업시 수십조원 규모의 생산 차질은 기본이고 최소 1만개 이상의 국내외 공급망 붕괴와 대외 신뢰도 추락까지 복합적으로 나타날 수 있다는 우려가 커진다.27일 김정관 산업부장관은 정부세종청사에서 진행한 기자단 백브리핑에서 삼성전자 노조의 파업의 빌미가 된 성과급 논쟁에 관련해 "현재 발생한 이익을 회사 내부 구성원들끼리만 나눠도 되는 이슈인가에 대해서 생각해봐야 한다"고 지적했다. 역대급 실적 기반이 수많은 인프라와 협력 기업, 400만명이 넘는 소액 주주와 국민연금(지분 약 7.8% 보유)이 연결돼 있다는 시각에서다. 특히 김 장관은 과거 인텔이나 일본 반도체 기업들의 사례를 통해 반도체 산업 경쟁력을 지켜낼 시점이라며 파업 대신 성숙한 결론을 내줄 것을 촉구했다.산업계에선 삼성전자 협력사가 국내외 1700개 이상, 현대차는 8500개 이상인 것으로 알려져 있다. 실제 글로벌 빅테크 기업들이 공급 안정성을 최우선 기준으로 삼고 있는 만큼, 파업으로 생산 반도체 차질이 빚어진다면 한 번 훼손된 신뢰를 회복하기 쉽지 않다는 점은 부담이 될 수 있다.완성차 업계 역시 상황은 녹록지 않다. 현대자동차는 임금 및 단체협약(임단협) 협상 과정에서 갈등이 반복되며 파업 리스크가 상존하고 있다. 과거 사례를 보면 파업의 파급력은 상당하다. 10여 년 전 장기 파업 당시 약 2조5000억원 규모의 손실이 발생한 바 있으며, 지난해에도 부분 파업으로 사흘간 약 4000억원의 생산 차질이 빚어졌다.철강과 물류 등 후방 산업으로 갈수록 파급 효과는 더욱 커진다. 포스코는 2023년 노조 파업 위기 당시 하루 수백억원 규모의 손실이 예상된 바 있다. 철강은 제조업의 기초 소재인 만큼 연쇄적으로 제조업 전반에 영향을 줄 수 있다.여기에 화물연대 등 물류 파업까지 동반된다면 원자재 공급부터 제품 출하까지 차질을 빚을 가능성이 있다. 실제로 과거 화물연대 파업 당시 수출 지연과 생산 중단이 이어지며 산업계 전반이 타격을 입었던 바 있다.특히 반도체·자동차·철강·물류는 서로 긴밀히 연결 돼 있어 한 축에서 문제가 발생하면 다른 축으로 빠르게 전이된다. 반도체 생산 차질은 전자제품 공급 감소로 이어지고, 철강 생산 지연은 완성차 생산 비용 증가 등으로 이어지는 구조다. 결국 개별기업의 노사 갈등이 아닌 '시스템 리스크'로 봐야한다는 평가가 나온다.