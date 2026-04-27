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HD건설기계, 1분기 영업익 88%↑…통합 후 ‘원팀 시너지’ 효과

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김한슬 기자

승인 : 2026. 04. 27. 16:13

현대·디벨론 브랜드 간 시너지로 매출 성장
[사진] HD건설기계 CI
HD건설기계 CI. /HD건설기계
HD건설기계의 1분기 영업이익이 지난해 같은 기간과 비교해88% 상승했다. 올 초 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 통합으로 건설기계 브랜드 시너지 효과가 나면서다.

27일 HD건설기계는 1분기 매출 2조3049억원, 영업이익 1907억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 22.1%, 영업이익은 88.3% 대폭 상승했다.

사업 부문별 로 살펴보면, 건설기계 부문은 전년 대비 26.9% 성장한 1조9275억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 1486억원으로 7.7%의 이익률을 달성했다.

특히 글로벌 전 지역에서 매출이 고르게 증가하며 성장을 견인했다. 중동·아프리카와 중남미 등 신흥 시장에서는 광산용 초대형 장비 판매와 인프라 투자 확대 등에 힘입어 전년 동기 대비 각각 68.1%와 46.3%의 가파른 매출 성장세를 기록했다. 북미와 유럽 등 선진 시장 매출은 각각 26%, 59% 늘어났다. 중국에서는 중국 건설사들의 해외 프로젝트 확대에 따른 장비 수요 증가로 전년보다 매출이 17% 증가했다.

엔진 사업 부문은 전년 대비 10% 늘어난 3361억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 지난해보다 8% 증가한 473억원을 달성했다. 14.1%의 두 자릿수 영업이익률을 기록하며 견조한 수익성을 유지했다. 산업용 엔진의 매출 증가세와 방산용 엔진 매출의 안정적인 성장이 뒷받침했다.

HD건설기계는 영업 부문의 8개 권역장 체제를 기반으로 현대(HYUNDAI)와 디벨론(DEVELON) 브랜드의 기민한 시장 대응을 통해 매출 성장을 견인했다. 아울러 생산·영업·구매·R&D 전 부문이 원팀으로 원가 경쟁력을 확보했다. 또 유럽·북미 통합 조립·출고 센터 운영으로 기존 대비 납기 기간을 30% 단축하고 비용을 20% 절감하는 등 글로벌 고객 대응력과 수익성을 제고했다. 중국 생산거점을 기존의 강소·연태 이원 체제에서 연태로 일원화해 생산 및 비용 효율성을 강화했다.

HD건설기계 관계자는 "원팀 시너지를 바탕으로 건설기계 매출을 확대하고 엔진, 애프터마켓(AM) 등 수익원을 다각화하며 지속적인 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.
김한슬 기자

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