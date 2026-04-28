탄소중립 위한 군포시의 또다른 실험…‘디지털 현수막’ 도입

시청 대회의실 행사부터 실시…예산절감 효과까지 일석이조 기대

clip20260428082503 0 군포시가 공직자를 대상으로 '디지털 현수막' 운영 방법과 활용 유의사항 등을 교육하고 있다. /군포시

경기 군포시가 시청에서 개최되는 각종 행사와 회의에 '디지털 현수막'을 도입해 탄소중립 실천 친환경 행정과 예산절감이라는 일석이조 효과를 거두고 있다.28일 군포시에 따르면 그동안 각종 행사에서 행사명과 주요 내용을 알리기 위해 일회성 실물 현수막을 제작·설치하는 방식이 일반적으로 사용돼 왔다.그러나 이러한 방식은 행사 때마다 별도로 현수막을 제작해야 하고, 행사 종료 후에는 대부분 폐기돼 자원 낭비와 쓰레기 발생의 원인이 됐다. 또 반복적인 제작과 설치 과정에서 예산이 지속적으로 소요된다는 점에서 행정 효율성 측면에서도 개선 필요성이 제기돼 왔다.이에 군포시는 시청 대회의실 내 전자화면을 활용해 행사명과 주제, 주요 문구 등을 이미지 형태로 송출하는 디지털 현수막 방식을 도입했다. 디지털 현수막은 별도의 실물 출력물 제작 없이 기존 장비를 활용할 수 있어 현수막 제작비와 설치비를 줄일 수 있고, 행사 일정이나 내용 변경 시에도 문구와 디자인을 신속하게 수정할 수 있어 활용도가 높다.특히 설치와 철거가 간편해 행사 준비 시간을 줄일 수 있으며, 다양한 행사에 맞춰 유연하게 대응할 수 있다는 장점도 있다. 아울러 실물 현수막 제작에 필요한 원단과 잉크, 부자재 사용을 줄일 수 있고, 행사 후 발생하는 폐현수막 처리 부담도 덜 수 있어 환경적 효과가 기대된다. 일회성 홍보물 사용을 줄이는 이러한 실천은 공공부문이 먼저 친환경 문화를 확산하는 계기가 될 것으로 보인다.또한 예산절감 효과도 기대된다. 기존에는 행사 개최 시마다 현수막 제작과 설치를 위한 비용이 반복적으로 발생했지만, 디지털 현수막은 보유 중인 화면 장비를 활용함으로써 별도 제작비 부담을 줄일 수 있다. 특히 대회의실처럼 각종 회의와 행사가 자주 열리는 공간에서는 누적되는 제작·설치 비용을 절감할 수 있어 한정된 예산을 보다 효율적으로 활용하는 데 도움이 될 것으로 전망된다.군포시 관계자는 "디지털 현수막은 작은 변화이지만 일회성 홍보물 사용을 줄이고 예산을 절감할 수 있는 실천적 행정 사례"라며 "앞으로도 공공부문이 앞장서 친환경 행정문화를 확산하고, 시민이 체감할 수 있는 효율적인 행정을 추진해 나가겠다"고 말했다.