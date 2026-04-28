닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

여수·광양 연계 ‘배터리 소재 특화단지’ 추진…2.6조 투자 계획

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008787

글자크기

닫기

여수 나현범 기자

승인 : 2026. 04. 28. 09:35

여수산단 중심 국산화·공급망 안정·산업구조 전환
이차전지 소재 거점 도전…소부장 특화단지 신청
여수국가산단3
전남 여수국가산단 전경. /여수시
전남 여수시가 여수국가산업단지를 중심으로 율촌 제1일반산업단지, 광양 세풍산업단지를 연계한 이차전지용 핵심 화학소재 산업 육성에 본격 나섰다. 석유화학 중심 산업 구조를 첨단 소재 산업으로 전환하려는 전략이다.

여수시는 산업통상부가 추진하는 '소재·부품·장비(소부장) 산업 특화단지' 공모에 전남도와 공동으로 '이차전지용 화학소재 특화단지' 지정 신청서를 제출했다고 28일 밝혔다.

이번 신청은 석유화학산업 구조 전환 흐름에 대응해 정부의 '석유화학산업 리밸런싱(K-리밸런싱)' 프로젝트를 반영한 특화단지 조성·운영 방안을 마련했다.

특히 고기능성 바인더, 카본블랙, 패키징 소재 등 이차전지 핵심 소재는 해외 의존도가 높아 국산화가 시급한 상황으로, 핵심 소재의 국산화와 공급망 안정화를 통해 'K-배터리 전주기 밸류체인' 완성과 국가 첨단산업 경쟁력 강화를 도모할 계획이다.

이번 육성계획서에는 금호석유화학 등 앵커기업 3개 사와 수요기업·협력기업 39개 사가 참여해 2조 3992억원 규모의 민간투자를 계획하고 있으며 연구개발(R&D)과 기반 구축, 인력양성, 기업지원 등에 2341억원을 반영해 총 2조 6333억원 규모의 사업계획을 담았다.

또 여수국가산단의 석유화학 인프라와 집적도를 바탕으로, 원료-중간재-수요처가 유기적으로 연결되는 산업 생태계를 구축하고 이차전지용 핵심 화학소재의 집적화 거점으로 육성할 방침이다.

다만 유사한 이차전지 특화단지 조성을 추진하는 타 지역과의 경쟁, 글로벌 배터리 시장 변동성 등은 향후 과제로 꼽힌다. 업계에서는 안정적인 수요 확보와 기술 경쟁력 확보가 병행돼야 한다는 지적도 나온다.

향후 일정은 5~6월 중 산업부 검토와 평가, 관계부처 협의를 거쳐 7월 중 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회 심의를 통해 확정되며, 이후 특화단지 지정 고시가 이뤄질 전망이다.

여수시 관계자는 "이번 소부장 특화단지 신청은 여수국가산단의 석유화학산업 기반을 첨단 이차전지용 핵심 화학소재 산업으로 고도화하는 중요한 계기"라며, "전남도와 협력을 강화해 특화단지 지정을 이끌고 지역 산업 경쟁력 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.
나현범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

개인정보위 보안평가, 1년만 유출 사고 없으면 ‘보통’…털려도 ‘낙제점’ 면해

백악관기자단 만찬 총격범 앨런, 트럼프 암살미수 혐의 기소…경호 차단 속 접근 허용 논란

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

지금 뜨는 뉴스

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈

[새책] 뉴욕 뒤흔든 34세 사회주의자 ‘조란 맘다니’

“역시 베스트셀링카”…쏘렌토, 디자인·공간·연비 다 잡았다