“청소년활동, 자율과 촉진으로 전환해야”...우상호 후보, 지도사 처우개선 약속

우상호캠프 0 우상호 후보(왼쪽 세 번째)가 27일 오후 춘천시청소년수련관에서 강원청소년수련시설협회 관계자들과 간담회를 갖고 있다. /우상호 캨프

우상호 더불어민주당 강원지사 후보가 도내 청소년들의 안전한 성장 환경을 조성하고 수련시설의 역할을 강화하기 위한 '청소년 중심' 행정 비전을 제시했다.우 후보는 27일 오후 춘천시청소년수련관에서 강원청소년수련시설협회 관계자들과 간담회를 갖고 청소년 정책의 대전환을 약속했다.이번 간담회는 교육청의 지원만으로는 해결하기 어려운 청소년 문제에 대해 지자체의 책임 있는 역할을 강조하고, 현장 전문가들의 의견을 도정 공약에 반영하기 위해 마련됐다.간담회에 참석한 현장 관계자들은 청소년 수련시설이 겪고 있는 현실적인 어려움과 개선 방향을 가감 없이 전달했다.먼저 교육청 지원의 한계를 극복하기 위해 지자체가 청소년 문제에 보다 적극적으로 개입하고 관심을 가질 것을 요청했다. 또 거주 지역에 따라 청소년들이 누리는 혜택에 차별이 발생하지 않도록 지역 간 격차해소 방안 마련을 건의했다.청소년지도사들에 대한 선제적인 처우 개선과 더불어, 청소년들이 직접 정책에 참여할 수 있는 기회를 실질적으로 보장해달라는 목소리도 높았다.우 후보는 현장 목소리에 깊이 공감하며, 청소년 정책의 기본 방향을 '규제와 관리'에서 '자율과 촉진'으로 전환하겠다고 답했다.우 후보는 "청소년들이 다양한 경험을 통해 스스로 의사결정 능력을 기르는 것이 미래 경쟁력의 핵심이다. 청소년 활동을 증진할 수 있는 프로그램을 대폭 강화하겠다"고 밝혔다. 이어 "현장과의 만남이 일회성에 그치지 않도록 주기적인 소통 창구를 마련하겠다"며 청소년지도사 처우 개선을 약속했다.끝으로 "지금까지의 행정이 사고 예방을 위한 '관리'와 '감독'에 치중했다면, 앞으로는 청소년들이 마음껏 에너지를 발산하고 꿈을 꿀 수 있도록 '활동'을 촉진하고 지원하는 데 집중해야 한다. 도지사가 직접 현장의 지도사들과 소통하며 보육과 교육의 틈새를 메우겠다"고 했다.