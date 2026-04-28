김성제 후보 “건강 자신 있다…의왕 이끌어갈 컨디션 최고”

김 후보 건강 염려하는 시민 간담회 줄이어

김 후보, 예전보다 더 간강관리 철저

의왕시 미래 책임질 준비된 모습으로 다가갈 것

김성제 건강 이상없다 0 김성제 의왕시장 후보가 자신의 건강을 확인하기 위해 선거캠프를 찾은 시민과 대화를 하며 환하게 웃고 있다. /엄명수 기자

"주변에서 시장님의 건강을 걱정하는 목소리가 너무 많아 직접 확인하기 위해 찾아왔다."김성제 의왕시장 후보의 선거캠프인 '희망캠프'에 김 후보의 건강을 염려하는 지지자들이 줄을 잇고 있다. 김 후보는 지난해 12월 심근경색으로 한달여 동안 병원 입원 치료를 받았는데 이를 걱정하는 시민들의 방문이다.김 후보는 희망캠프를 찾는 지지자들과 차담회를 갖고 건강 상태와 시정 비전, 향후 계획에 대해 허심탄회한 대화를 나누고 있다.지난 27일에도 김 후보의 건강을 염려하는 시민들의 요청으로 간담회가 마련됐다. 참석자들은 의왕시의 미래와 시정 운영 방향, 특히 건강 상태에 대한 대화를 이어갔다.한 참석자는 "김 후보 건강상태가 의왕시민들에게 정확하게 전달되지 않은 것 갔다"라며 "실제 김 후보를 직접 만나 뵙고 건강을 확인하니 안심이 되고, 많은 시민들에게도 '괜찮다'는 이야기를 전할 수 있게 됐다"고 말했다.이에 김 후보는 "병원 퇴원 이후 회복 과정이 충분히 알려지지 않으면서 오해가 있었던 것 같다"며 "특히 이번 국민의힘 의왕시장 후보 경선 과정에서 일부 타 후보 측이 건강 이상설을 제기하며 불필요한 오해가 더 커진 점은 아쉽게 생각한다"고 답했다.그러면서 "더 많은 시민들을 직접 만나 건강한 모습을 확인시켜 드리기 위해 노력하고 있다"며 "하루 15개 정도의 일정을 소화하고 있다"고 덧붙였다.특히 김 후보는 "일각에서 제기되고 있는 건강 우려에 대해 건강을 잃었다기 보다 오히려 더 건강을 챙기게 된 전화위복의 계기가 됐다"며 "의왕시를 이끌기에 현재 컨디션은 최고 수준이며, 건강 이상은 전혀 없다"고 자신있게 말했다.김 후보는 간담회를 마무리하는 자리에서 "시민 여러분께서 걱정하시는 부분을 직접 설명드릴 수 있어 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 시민과 더 가까이서 소통하며 의왕시의 미래를 책임질 준비된 모습으로 다가가겠다"고 말했다.