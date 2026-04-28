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경주시, 방사선환경 로봇실증센터 구축…원전해체 산업 거점화 속도

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경주시 장경국 기자

승인 : 2026. 04. 28. 13:14

2029년까지 198억원 투입...로봇실증센터 설립 나서
1. 경주시 방사선환경 로봇실증센터 구축
로봇실증센터가 들어설 중수로해체연구소 조감도.
경북 경주시가 방사선환경 로봇실증센터 구축으로 원전해체 산업 거점도약에 나선다.

경주시는 기후에너지환경부 주관 '방사선환경 실증기반 구축' 공모사업에 최종 선정돼 로봇실증센터 설립에 본격 나선다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 방사선 환경에서 작업로봇의 신뢰성을 검증할 수 있는 인프라 구축이 핵심이다.

원전해체 과정에서 발생할 수 있는 장비 고장과 오작동을 사전에 검증해 안전사고와 비용 증가를 최소화하는 데 목적이 있다.

사업은 올해부터 2029년까지 4년간 추진되며, 총사업비는 198억원이다. 국비 124억원과 지방비 54억원, 주관기관 부담금 20억원이 투입된다.

(재)한국원자력환경복원연구원이 사업을 주관하며, 양남면 나산리 중수로해체연구소 부지에 1500㎡ 규모로 로봇실증센터가 조성될 예정이다.

중수로해체연구소는 오는 6월 완공을 앞두고 있다.

센터는 고방사선 환경에서도 안정적으로 작동하는 장비의 성능을 시험·평가하는 시설이다. 원전해체 기술 상용화를 뒷받침하는 핵심 기반이 될 것으로 기대된다. 특히 방사선 환경 장비 검증 기술은 글로벌 시장에서도 진입 장벽이 높은 분야로, 국내 원전해체 기술 경쟁력 강화에 기여할 전망이다.

다만 원전해체 산업은 높은 기술 난이도와 장기간 투자 회수 구조를 갖고 있어, 실증 인프라 구축 이후 실제 산업화로 이어지기까지는 지속적인 기술 축적과 시장 확보가 필요하다는 지적도 나온다.

경주는 한수원, 월성원전, 한국원자력환경공단 등 관련 기관이 집적된 지역으로, 원전해체 산업 핵심 거점으로서 입지가 강화될 전망이다. 시는 이를 기반으로 원전해체 공정 자동화·지능화를 추진하고, SMR 등 차세대 원전 기술과 연계해 산업 경쟁력을 강화할 계획이다.

또 전문 인력 양성을 병행해 지역 산업 생태계도 지속적으로 확장할 방침이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 "로봇 실증기술이 상용화되면 원전해체 공정의 안전성과 효율성이 크게 향상될 것"이라며 "축적된 기술을 바탕으로 SMR 등 차세대 원전 분야까지 확장해 경주가 글로벌 원자력 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


장경국 기자

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