닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“화성시가 그냥 드립니다”…취약계층 위한 ‘공유냉장고’ 사업 확대 운영

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260428010008922

글자크기

닫기

화성 박희범 기자

승인 : 2026. 04. 28. 13:54

민관 협력으로 ‘화성형 그냥드림’ 사업장 추가 설치…먹거리 복지 앞장
1-2. 동탄노인복지관 화성형 그냥드림 운영 사진
화성특례시가 동탄노인복지관에 설치·운영하고 있는 공유냉장고 사업 '화성형 그냥드림' 현장. /화성시
화성특례시가 복지 사각지대 해소와 먹거리 기본보장 강화를 위해 공유냉장고 사업인 '화성형 그냥드림'을 확대 운영한다.

화성시는 보건복지부 '그냥드림' 사업과 연계해 지역 거점 5곳을 중심으로 화성형 그냥드림 사업장을 운영해 나갈 방침이라고 28일 밝혔다.

화성형 그냥드림은 행정복지센터와 관내 복지관에 공유냉장고와 진열대를 설치해 운영되며, 주민들이 자발적으로 기부한 식료품과 생필품을 통해 먹거리를 제공하고 있다. 화성시에 따르면 화성형 그냥드림 이용자는 첫 방문 시 자유롭게 물품을 이용할 수 있고, 이후에는 복지 상담과 서비스 연계를 통해 체계적인 지원을 받을 수 있다.

현재 화성형 그냥드림은 29개 읍·면·동 가운데 5곳에서 운영 중이다. 화성시는 다음달부터 11개 읍·면·동을 추가 참여시켜 상반기 16개 행정복지센터로 확대하고, 하반기에도 13곳을 추가해 사업을 더욱 넓혀갈 계획이다.

화성시는 행정복지센터뿐 아니라 종합사회복지관과 장애인복지관, 노인복지관 등 관내 9개 복지시설에도 공유냉장고를 설치해 지역사회 전반으로 나눔 문화 확산을 유도하고 있다.

신현주 시 돌봄복지국장은 "사업 확대를 통해 지역 내 나눔과 기부 문화가 더욱 활성화되길 기대한다"며 "어려움을 겪는 이웃들이 복지 상담과 서비스 연계를 통해 위기 상황을 극복할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.
박희범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독] 삼성SDI, 아마존 ‘배터리 수주’ 눈앞…1兆 규모 ‘BBU·UPS’ 공급 협상 막바지

고 김수미·이효춘 출연료 미지급…뮤지컬 ‘친정엄마’ 제작사 퇴출 경고

서울랜드 코스앤코믹 행사서 ‘간식 속 칼날’ 받은 참가자 “고의 훼손 의심”

이란 ‘3단계안’, 루비오 “호르무즈 통제 불가” 거부 속 ‘제한적 중간 성과’ 가능성 제기

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말에 ‘클릭’…자영업자 노린 피싱 기승

[마켓파워] 글로벌세아, 1년 새 대표 3번 교체…승계 ‘숨 고르기’

머스크의 X, 연 6% 통장 등 금융갖춘 전천후 앱으로 확장

지금 뜨는 뉴스

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개

탐지견 보고 순찰차 타고…어린이날엔 경찰박물관으로

“이력서 보냈습니다” 정중한 인사말의 소름 돋는 반전

“인연 만나러 나는 절로 간다”…역대 두 번째로 몰려

“소리 없이 입만 뻥긋”…두산 박찬호 방송사고에 야구팬들 발끈