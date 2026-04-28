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가스공사, 범죄피해자 지원 강화…생계비·법률지원 병행

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배석원 기자

승인 : 2026. 04. 28. 18:03

취약계층 범죄피해자 일상회복 지원사업 시행
올해 총 6000만원 편성…25명에 200만원 지원
본사전경(1)
한국가스공사 전경/가스공사
한국가스공사가 범죄 피해를 입은 취약계층의 일상 회복 지원에 나섰다. 범죄 피해로 생계가 어려워지고 법적 대응 부담까지 겪는 피해자를 대상으로 지원을 확대해 일상 복귀를 지원 중이다.

가스공사는 '2026년 범죄피해자 일상회복 지원사업'을 다음달부터 본격 시행한다고 28일 밝혔다. 대구지역 저소득 범죄피해자를 대상으로 긴급 생계·치료비와 맞춤형 법률서비스를 지원해 피해자의 조속한 일상 복귀를 지원한다. 해당 사업은 2022년부터 시행되고 있다.

이 사업은 가스공사가 재원을 지원하고 대구사회복지협의회가 집행을 맡는다. 대구지방경찰청은 대상자 모집과 심사를 담당하고 대구지방변호사회는 법률지원을 맡는다.

가스공사는 2022년부터 이 사업을 시작해 지금까지 총 1억1800만원을 투입해 저소득 범죄피해자 107명의 일상 복귀를 지원했다. 첫해 800만원으로 시작한 사업비는 2023년 3000만원으로 늘었고 지난해에는 5000만원으로 확대됐다. 올해는 6000만원을 편성해 25명에게 1인당 200만원과 법률 지원에 나설 예정이다.

지난해에는 범죄피해자 40명에게 1인당 100만원씩 총 4000만원의 생계비를 지원했고 법률상담 6명, 소송대리 7명 등 13명에게 법률서비스를 제공했다.

가스공사 관계자는 "이 사업이 범죄피해와 그에 따른 경제적·법적 문제로 이중고를 겪는 취약계층의 조속한 일상회복에 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "앞으로도 가스공사는 대구 지역사회 구성원으로서 사회적 약자를 돌보는 기업의 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 말했다.

배석원 기자

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