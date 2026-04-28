금호타이어, 1분기 영업익 1470억…“고수익 타이어 믹스 개선”

영업익 0.3% 소폭 증가…1470억원
고수익 타이어 믹스 개선…실적 견인
금호타이어는 1분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 3.2% 감소한 1조1678억원을 기록했다고 28일 밝혔다.
영업이익은 1470억원으로 지난해 같은 기간 보다 0.3% 소폭 증가했다. 영업이익률은 12.6%였다. 순이익은 950억원을 기록했다.
매출액은 지난 2023년 4분기 이후 10개 분기 연속 1조원 이상을 유지하고 있다. 북미와 유럽 중심으로 한 신차용 타이어 공급과 고수익, 교체용 타이어 판매가 동반성장해 매출을 견인했다는 평가다.
무엇보다 미국 관세 부과 등 대외 여건 악화에도 프리미엄 신제품과 고인치 타이어 중심의 전략적 믹스 개선을 통해 안정적 매출과 수익성을 유지했다는 게 금호타이어 설명이다.
18인치 이상 고인치 제품 비중은 45.1%였고, 글로벌 OE 매출 기준 전기차 타이어 공급 비중은 20.6%를 달성했다.
금호타이어는 올해 실적 가이던스로 매출액 5조1000억원, 18인치 고인치 제품 판매 비중 47%, 전기차 타이어 공급 비중 30% 달성 등을 제시한 바 있다.
금호타이어 관계자는 "현재 추진되고 있는 함평 및 유럽공장 건설을 통한 한국과 유럽, 북미를 잇는 글로벌 생산체계를 본격적으로 구축해 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획"이라고 말했다.