두산테스나, 반도체 테스트 장비·공장 동시 투자…첨단소재 확장 시동

1909억원 규모 테스트 장비 신규 양수

평택 제2공장 착공 본격화…27년 완공 목표

clip20260428184238 0 두산테스나 서안성사업장 전경. /두산

두산테스나가 반도체 테스트 장비 도입과 평택 제2공장 신설을 동시에 추진하며 생산능력 확대에 속도를 낸다. 고성능 반도체 테스트 수요 증가에 선제 대응하는 동시에, 두산그룹의 첨단소재 사업 확장 전략에도 힘을 보태는 행보다.28일 두산테스나는 테라다인, 세메스 등으로부터 약 1909억원 규모의 유형자산(반도체 테스트 장비)을 양수하기로 결정했다고 공시했다.회사는 올해 말까지 해당 장비를 순차적으로 도입해 반도체 테스트 인프라를 지속 확대할 계획이다.이날 두산테스나는 지난해 10월 공시했던 약 1714억원 규모의 유형자산 양수 결정도 정정 공시했다. 해당 제품군 수요 증가에 따라 장비 도입 규모를 확대하면서 투자금액은 약 2053억원으로 상향됐다. 거래 상대방은 아드반테스트 코퍼레이션, 세메스 등이다.평택 제2공장 신규 시설 투자도 본격화한다. 두산테스나는 시장 상황에 따라 착공 시기를 조율해왔던 평택 제2공장 건설을 재개하기로 했다.투자 규모는 약 2303억원이며, 오는 2027년 11월 완공이 목표다. 업계에서는 신규 공장이 가동되면 첨단 시스템반도체와 고부가 테스트 물량 대응 능력이 한층 강화될 것으로 보고 있다.이번 투자 결정은 인공지능(AI) 반도체와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장 확대에 따른 테스트 수요 증가를 겨냥한 것으로 풀이된다. 반도체 미세공정이 고도화될수록 검증 공정 중요성도 함께 커지고 있다.주요 설비 확대는 두산그룹 차원의 반도체 사업 강화 전략과도 맞닿아 있다는 해석이다. 두산그룹은 클린에너지, 스마트머신, 첨단소재를 3대 핵심 성장축으로 육성하고 있으며, 반도체 분야를 차세대 성장 동력으로 키우고 있다.최근 두산그룹의 SK실트론 인수 작업은 막바지에 접어든 것으로 알려졌다. 반도체 웨이퍼를 담당하는 전공정 소재 분야와 테스트 중심의 후공정을 함께 확보할 경우, 그룹 차원의 반도체 밸류체인 확장 기대감이 한층 커질 전망이다.두산테스나 관계자는 "이번 자산 양수, 공장 신설 등의 투자는 미래 성장기반 확보를 위한 선제적인 조치"라며 "중장기적으로 매출액과 영업이익 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.