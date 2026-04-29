이천 북부권 6개 농협, 임금님표이천쌀 경쟁력 강화 위해 뭉쳤다

미곡종합처리장 통합으로 쌀 생산·유통 일원화…브랜드 경쟁력 강화 기대

이천시 북부권 6개 농협 임금님표 이천쌀 통합법인 설립 본격추진 계획 0 김경희 이천시장(왼쪽 다섯번째)이 28일 시청 5층 다올실에서 북부권 6개 농협 조합장 등과 '임금님표이천쌀' 통합법인 설립을 최종 결정한 후 기념촬영을 하고 있다. /이천시

경기 이천시 북부권 6개 농협이 '임금님표이천쌀 농협조합공동사업법인' 설립을 최종 결정하고 본격 추진에 나선다. 이천쌀 생산·유통 체계를 하나로 통합해 브랜드 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.29일 이천시에 따르면 김경희 시장은 전날 시청 5층 다올실에서 NH농협은행 이천시지부장, 지역 농협 조합장 및 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 열고 북부권 미곡종합처리장(RPC) 통합을 추진한다는 데 뜻을 함께 하고 향후 계획에 대해 논의했다.이날 뜻을 모은 RPC 통합에는 이천·신둔·부발·호법·마장·대월농협 등 6개 농협이 참여한다. 통합법인이 출범하면 각 농협의 RPC 운영이 하나의 체계로 일원화돼 수확 후 처리 효율이 크게 향상될 것으로 기대된다.또한 품질관리와 브랜드 마케팅을 통합함으로써 임금님표 이천쌀의 시장 경쟁력 강화와 농업인 소득 안정에도 이바지할 수 있을 것이란 게 이천시 측의 설명이다. 이천시는 향후 통합법인 설립을 차질 없이 추진하는 한편, 고품질쌀 유통활성화 사업과 연계해 RPC 시설 현대화 및 유통체계 개선을 본격화할 계획이다.김 시장은 "임금님표이천쌀 농협조합공동사업법인 설립 등 관련 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"며 "농협과의 협력체계를 더욱 강화해 임금님표이천쌀의 품질과 브랜드 경쟁력 향상을 위해 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.