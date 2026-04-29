경남에서 생산된 달걀이 더 맛있는 이유는

道, 동물복지 축산농장 컨설팅 지원사업 추진

경남도_산란계농장 점검 0 장영욱 경남도 농정국장(오른쪽 첫번째)이 지난 24일 의령군 소재 동물복지 축산인증을 받은 산란계 농장을 방문해 현장 관계자와 대화를 나누고 있다. /경남도

경남도가 보다 질 좋은 축산물 생산·유통 지원을 위한 동물복지 축산농장 확대 정책을 펼치고 있다.경남도는 동물복지 축산농장 인증제도 활성화를 위해 3월부터 도내 농장 3곳을 대상으로 '2026년 동물복지축산 컨설팅 지원사업'을 추진하고 있다고 29일 밝혔다.이 사업은 동물복지형 사육환경 조성과 인증 취득을 지원하기 위해 2020년부터 매년 시행하고 있으며, 안전한 축산물 생산과 지속 가능한 축산업 기반 마련을 목표로 한다. 동물복지 축산농장 인증제는 높은 수준의 동물복지 기준에 따라 인도적으로 가축을 사육하는 농장을 국가가 인증하고, 해당 농장에서 생산된 축산물에 인증마크를 표시하는 제도다.경남도는 2012년 산란계 농장 인증을 시작으로 현재까지 산란계 21곳, 육계 5곳, 돼지 3곳, 한우 2곳 등 총 31개 동물복지 축산농장을 인증·운영하고 있다. 경남도에 따르면 최근 5년간 인증 농가 수가 72% 증가하는 등 지속적인 확대 추세를 보이고 있는 것으로 전해졌다.올해는 농장 한 곳당 1000만원씩 총 3000만원의 사업비를 투입해 시설개선, 사양관리, 질병관리, 판로확보 등 농가 맞춤형 전문 컨설팅을 지원한다. 이를 통해 동물복지 인증 기준 충족을 돕고, 농가의 참여 확대를 유도하겠다는 게 경남도 측 복안이다.장영욱 도 농정국장은 "동물복지축산에 대한 사회적 관심은 높아지고 있으나 생산비 상승과 판로 확보 어려움으로 농가 참여에 제약이 있다"며 "지속적인 컨설팅 지원과 동물복지 인증 직불제를 통한 실질적인 소득 보전 등 농가부담을 덜어 줄 체계적인 뒷받침이 필요하다"고 강조했다.