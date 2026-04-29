영종국제도시에도 학교밖 청소년 위한 전용공간 생긴다

인천 중구에 따르면 영종 학교밖 청소년 전용공간은 오는 7월 영종구 신설을 앞두고, 영종국제도시 지역 내 청소년 지원 기반을 선제적으로 강화·구축해 복지 사각지대를 해소하고자 새롭게 마련된 시설이다.
이 곳은 성평등가족부 주관 '학교밖 청소년 전용공간 조성 사업' 공모 선정으로 확보한 사업비 1억원을 투입해 '영종하늘누리센터(운서중학교 일원, 하늘초롱길 73)' 3층에 조성됐다.
운영은 그간 학교밖 청소년들에게 상담, 교육, 자립 지원 등 맞춤형 서비스를 제공해 온 전문기관인 '중구 학교밖청소년지원센터(꿈드림)'가 맡아 영종지역 청소년들에게 더욱 밀착된 서비스를 제공할 수 있게 될 전망이다.
영종 청소년 전용공간은 학교 밖 청소년들이 자유롭고 편안하게 이용할 수 있는 거점 공간으로서, 학업부터 자립까지 아우르는 '원스톱 지원 시스템'을 갖춘 것이 특징이다.
이를 위해 청소년들의 욕구를 반영해 정서 안정 및 휴식 공간 '숨결', 맞춤형 학습 공간 '자람', 디지털 창의 공간 '틔움', 집중 스터디실 '이음' 등 총 4개의 주요 공간을 구성했다.
실제로 중구 학교밖청소년지원센터는 해당 공간을 활용해 오는 5월부터 '바리스타 자격증반'을 운영하며 학교 밖 청소년들의 진로 탐색을 도울 예정이다. 또 학교밖 청소년 자치 동아리 '꿈트리 5기'는 해당 공간에서 팟캐스트 활동을 펼치며 청소년들의 목소리를 직접 전달하는 등 사회참여 경험을 확대해 나갈 방침이다.
중구 평생교육과 관계자는 "접근성이 좋은 영종하늘누리센터 내에 전용공간이 마련돼 학교밖 청소년들이 더욱 주체적으로 성장할 수 있는 기반이 공고해졌다"며 "앞으로도 청소년들이 자신감을 회복하고 미래를 꿈꿀 수 있도록 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.