영종국제도시에도 학교밖 청소년 위한 전용공간 생긴다

인천 중구, 내달 1일부터 '영종하늘누리센터' 운영 시작

clip20260429113034 0 인천 중구청이 운영하는 학교 밖 청소년 전문 지원기관인 '중구 학교밖청소년지원센터(꿈드림)'. /인천 중구

인천 영종국제도시 지역 학교밖 청소년들의 건강한 성장을 도울 '영종 학교밖 청소년 전용공간'이 5월부터 본격적인 운영에 들어간다.인천 중구에 따르면 영종 학교밖 청소년 전용공간은 오는 7월 영종구 신설을 앞두고, 영종국제도시 지역 내 청소년 지원 기반을 선제적으로 강화·구축해 복지 사각지대를 해소하고자 새롭게 마련된 시설이다.이 곳은 성평등가족부 주관 '학교밖 청소년 전용공간 조성 사업' 공모 선정으로 확보한 사업비 1억원을 투입해 '영종하늘누리센터(운서중학교 일원, 하늘초롱길 73)' 3층에 조성됐다.운영은 그간 학교밖 청소년들에게 상담, 교육, 자립 지원 등 맞춤형 서비스를 제공해 온 전문기관인 '중구 학교밖청소년지원센터(꿈드림)'가 맡아 영종지역 청소년들에게 더욱 밀착된 서비스를 제공할 수 있게 될 전망이다.영종 청소년 전용공간은 학교 밖 청소년들이 자유롭고 편안하게 이용할 수 있는 거점 공간으로서, 학업부터 자립까지 아우르는 '원스톱 지원 시스템'을 갖춘 것이 특징이다.이를 위해 청소년들의 욕구를 반영해 정서 안정 및 휴식 공간 '숨결', 맞춤형 학습 공간 '자람', 디지털 창의 공간 '틔움', 집중 스터디실 '이음' 등 총 4개의 주요 공간을 구성했다.실제로 중구 학교밖청소년지원센터는 해당 공간을 활용해 오는 5월부터 '바리스타 자격증반'을 운영하며 학교 밖 청소년들의 진로 탐색을 도울 예정이다. 또 학교밖 청소년 자치 동아리 '꿈트리 5기'는 해당 공간에서 팟캐스트 활동을 펼치며 청소년들의 목소리를 직접 전달하는 등 사회참여 경험을 확대해 나갈 방침이다.중구 평생교육과 관계자는 "접근성이 좋은 영종하늘누리센터 내에 전용공간이 마련돼 학교밖 청소년들이 더욱 주체적으로 성장할 수 있는 기반이 공고해졌다"며 "앞으로도 청소년들이 자신감을 회복하고 미래를 꿈꿀 수 있도록 맞춤형 지원을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.