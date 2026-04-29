젠슨 황 딸 매디슨, 삼성·SK 이어 두산도 방문…피지컬 AI 전방위 협력

대외_김민표 대표와 매디슨 황 0 김민표 두산로보틱스 대표와 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 대화를 나누고 있다. /두산

젠슨 황 엔비디아 CEO의 딸인 매디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 수석 이사가 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 기업들을 만났다. 피지컬 AI 전략을 주도하면서 반도체 공급망 점검 뿐만 아니라 로봇 제조 등까지도 아우르는 국내 기업들과의 협력 방안을 구체적으로 논의하기 위한 행보로 풀이된다.29일 황 수석이사는 경기도 성남시 분당구에 있는 두산로보틱스 이노베이션 센터를 찾아 김민표 두산로보틱스 대표와 피지컬 AI 기술 협력 방안을 논의했다. 두산로보틱스가 개발중인 에이전틱 로봇 운영체제와 엔비디아 AI·로보틱스 시뮬레이션·학습인프라를 연계해 산업 현장에 적용할 수 있는 플랫폼을 구축한다는 계획이다.황 수석이사는 이에 앞서 삼성전자와 SK하이닉스도 찾은 것으로 알려졌다. 이 자리에서는 반도체와 로봇 플랫폼을 아우르는 피지컬 AI 생태계 구축 방안을 논의한 것으로 전해진다. 특히 로봇 두뇌 역할을 하는 고성능 AI 반도체 공급망을 점검하는 한편, 엔비디아의 로봇 시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스'와 국내 제조 역량을 결합하는 협력 방안이 거론된 것으로 관측된다.전날 황 수석이사는 현대차와 LG전자도 만나 협력 방안을 폭넓게 논의하기도 했다. 모빌리티와 가전·로봇 등 실물 영역에서의 AI 적용을 염두에 둔 협력 가능성이 거론된다. 같은 날 서울대학교 해동첨단공학관에서 열린 'AI 시대의 리더십: 여성들의 목소리' 포럼에도 참석하며 공개 행보를 이어갔다.황 수석 이사는 지난해 10월 서울에서 진행된 황 CEO와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장의 이른바 '깐부 회동'에 동행하며 국내 기업들과 신뢰를 쌓아왔다. 지난 2월에는 미국 실리콘밸리에서 최태원 SK그룹 회장과 황 회장이 만나는 자리에서도 함께하면서, 한국 기업들과의 접점을 확대하고 있다.