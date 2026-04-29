靑 참모 ‘하정우·전은수’ 與 합류

정청래 더불어민주당 대표(가운데)가 29일 국회에서 열린 인재영입식에서 하정우 전 청와대 AI수석(왼쪽), 전은수 전 청와대 대변인과 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@