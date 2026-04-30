금산 영천암 무량수각·청양 장곡사 설선당, ‘보물’ 승격

사찰 건축유산 역사적 가치 인정받아...지정 예고

금산 영천암 무량수각 0 금산 영천암 무량수각/충남도

청양 장곡사 설선당 0 청양 장곡사 설선당/충남도

조선시대 대표적인 건축 문화유산인 '금산 영천암 무량수각(無量壽閣)'과 '청양 장곡사 설선당(設禪堂)'이 국가 지정 문화유산 '보물' 승격을 눈앞 두고 있다.30일 충남도에 따르면 '금산 영천암 무량수각'과 '청양 장곡사 설선당'은 조선시대 조성된 사찰 건축물로 전통 목조건축의 구조적 특성과 공간 구성, 시대적 건축 양식을 잘 보여주는 도내 대표적인 건축 문화유산이다. 보물 지정은 예고 기간을 거쳐 최종 고시될 예정이며, 보물로 지정되면 보존·관리 체계가 마련된다.금산 영천암 무량수각은 산중 수행과 생활이 가능하도록 온돌방에 불상을 안치한 인법당(因法堂) 형식의 건축물로 2000년 해체·보수 과정에서 상량 묵서 기록이 발견되면서 1786년 중수된 사실이 확인된 바 있다. 특히 생활 변화에 따라 증축이 이뤄져 상부 다락 설치, 불단 상부 반자 상승 등 공간을 입체적·압축적으로 구성한 점은 인법당 건축의 구조와 구성 측면에서 학술 가치가 크다.영천암은 임진왜란 당시 의병승장 영규대사 등의 진영을 모시고 춘추 제향을 이어온 장소로 지역사회와의 교류 공간으로서 역사적 의미도 지니고 있다.청양 장곡사 설선당은 승려들이 경전을 강론하고 참선을 수행하던 공간으로 사찰 내 교육과 수행 기능을 함께 담당한 건축물이다. 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 주심포 양식을 기반으로 하며, 맞배지붕과 부섭지붕이 결합한 형식을 갖추고 있다. 2023년 해체·보수 과정에서 실시한 목재 연륜연대 분석을 통해 16세기 중엽 건립된 것으로 확인됐으며, 이후 부분적인 보수를 거치면서도 원형이 비교적 온전히 유지되고 있어 건축사적·역사적·학술적 가치를 모두 지니고 있다. 경내 국가 보물인 장곡사 상·하 대웅전과 함께 사찰 배치와 기능적 관계를 이해하는 데 중요한 자료로 평가된다.국가유산청은 보물 지정 예고에 대해 "조선시대 사찰 건축의 구조적 특성과 변화 양상을 잘 보여주는 유산으로 역사·학술·예술적 가치가 크다"고 평가했다.김재균 도 문화유산과장은 "이번 보물 지정은 충남 지역 전통 사찰 건축의 우수성을 대외적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 도내 문화유산의 체계적인 보존·관리와 활용을 통해 지역 문화유산의 가치를 높여나갈 것"이라고 말했다.