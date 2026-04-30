전국 5개 공항에 가면...‘면세점 세일+골드바 경품’

한국공항공사, 한달간 할인·경품 더블 프로모션

clip20260430103941 0 업체별 프로모션 할인내용./한국공항공사.

전국의 주요 지방공항을 운영하고 있는 한국공항공사가 국민의 이동이 많은 가정의 달 5월을 맞아 이벤트를 준비했다.김포·김해·제주·청주·대구국제공항 등 5개 공항이 공항면세점과 함께 공동 프로모션에 나선다.참여 면세점은 김포공항 롯데, 김해공항 롯데와 경복궁, 제주공항 롯데와 JDC, 청주공항 경복궁, 대구공항 그랜드 등이다.한달간 면세점은 인기품목 할인과 고객들에게 경품 이벤트를 진행한다.이번 행사는 여행객 쇼핑 부담을 줄이고 면세점 이용 활성화를 위해 마련됐으며, 인기품목 할인과 구매고객 대상 경품 이벤트를 함께 진행한다.인기가 있는 화장품·주류·건강식품 등을 최대 30%까지 즉시 할인한다.공사 관계자는 "여행객 쇼핑 부담을 줄이고 면세점 이용 활성화를 위해 행사를 마련했다. 이와 별도로 공사에서 경품 이벤트를 진행한다"고 밝혔다.경품 이벤트는 5월부터 10월까지 6개월간 진행된다. 미화 100달러 이상 구매 고객이면 이벤트 응모에 누구나 참여할 수 있다.1등 당첨자에게는 최대 2000만원 상당 골드바가 제공된다. 황금열쇠, 백화점 상품권, 커피 교환권 등 총 5000만원 상당의 경품도 준비했다.허주희 글로컬사업본부장은 "환율과 유류할증료 인상으로 여행객 비용 부담이 커진 상황에서 공항 면세점 이용객이 알뜰 쇼핑과 함께 행운의 주인공이 되는 특별한 경험이 되길 기대한다"고 말했다.