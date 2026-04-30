김명주 경남도 부지사, 생활지원금 접수 현장 점검

30일 창원 사파동·경남 김해 장유1동 방문

도비 3288억 원 투입 10만 원 지급

경남도민생활지원지원금-경제부지사현장방문사파동행정복지센터(1) 0 김명주(왼쪽에서 2번째) 경남도 부지사가 '경남도민 생활지원금' 신청이 시작된 30일 창원 사파동 행정복지센터에서 현장 상황을 점검하고 있다./ 경남도

'경남도민 생활지원금' 신청이 시작된 30일 김명주 경남도 경제부지사가 창원시 사파동과 김해시 장유1동 행정복지센터를 방문해 현장 상황을 점검했다.김 부지사는 이날 접수 창구 운영 현황과 신청 절차를 직접 확인하고 현장 근무자들을 격려했다. 점검 결과 전담 인력 배치와 시스템이 원활하게 작동해 큰 혼선 없이 접수가 이뤄지고 있는 것으로 확인됐다. 김 부지사는 "디지털 취약계층이 신청에서 소외되지 않도록 현장 안내를 강화해 달라"라며 "접수 마지막 날까지 신속한 지급이 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중해 달라"라고 말했다.이번 지원금은 2026년 3월 18일 기준 도내에 주민등록이 돼 있는 전 도민이 대상이다. 30일부터 6월 30일까지 온·오프라인 접수를 진행하며 지원 금액은 1인당 10만 원이다. 전체 소요 예산 3288억 원은 전액 도비로 충당한다.지원금은 지역사랑상품권이나 선불카드, 신용·체크카드 중 선택해 받을 수 있다. 사용 기한은 7월 31일까지며 주소지 관할 시·군 내 지역사랑상품권 가맹점 등에서 사용 가능하다. 초기 혼잡 방지를 위해 시행 첫 2주간 온라인은 홀짝제, 방문 신청은 요일제를 운영한다.김명주 도 경제부지사는 "고심 끝에 만든 제도인 만큼 현장 직원들의 역할이 중요하다"라며 "신속하고 정확한 지급으로 민생경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다해 달라"라고 말했다.