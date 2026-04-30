GS건설, 1분기 영업익 735억원…매출 감소 속 수익성 방어

이미지 0 GS건설 본사 전경./GS건설

GS건설이 올해 1분기 매출 감소에도 불구하고 수익성은 소폭 개선된 성적표를 안았다. 주택경기 위축 영향으로 외형은 줄었지만, 도시정비 수주 확대를 바탕으로 실적 반등 기대를 이어가는 모습이다.GS건설은 30일 공정공시를 통해 올해 1분기 잠정 실적으로 매출 2조4005억원, 영업이익 735억원, 세전이익 637억원, 신규수주 2조6025억원을 기록했다고 밝혔다.매출은 전년 동기(3조629억원) 대비 21.6% 감소했으나, 영업이익은 전년 동기(704억원)보다 4.4% 증가했다.사업 부문별로는 건축·주택사업본부가 1조4213억원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 인프라사업본부 3264억원, 플랜트사업본부 2536억원 순으로 나타났다.건축·주택 부문 매출은 전년 동기(2조96억원) 대비 29.3% 감소했다. 주택공급 축소 영향이 반영된 결과다. 다만 회사 측은 상반기 약 1만 세대 공급이 예정된 만큼, 주요 프로젝트 착공이 본격화되면 매출은 점진적 회복세로 전환될 것으로 보고 있다.신규수주는 2조6025억원을 기록했다. 건축·주택 부문에서 △경기 오산양산4지구 공동주택사업(4971억원) △서울 거여새마을 주택재개발정비사업(3263억원) 등을 확보했다. 폴란드 모듈러 자회사 단우드도 1191억원의 수주를 더했다.도시정비사업 확대 흐름도 이어지고 있다. GS건설은 최근 서울 성동구 성수전략정비구역 제1주택정비형 재개발정비사업(2조1540억원) 시공권을 확보하는 등 현재까지 4조원 이상의 정비사업 수주고를 쌓았다. 서울 한강변 등 주요 사업장에서 추가 수주 가능성이 거론되는 만큼 연간 신규수주 확대 여지도 남아 있다.GS건설 관계자는 "불확실한 대내외 환경 속에서도 축적된 사업 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실 경영과 미래 성장 기반 확보에 집중할 것"이라고 말했다.