수도권 남북 잇는 GTX-C 본궤도 진입…현대건설, 본격 착공 돌입

이미지 0 GTX-C 노선도 및 사업 개요./현대건설

수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선이 총사업비 조정 절차를 마무리하며 본격적인 사업 궤도에 진입했다. 현대건설은 현장 작업에 착수하며 연내 본공사 돌입을 목표로 속도전에 나섰다.현대건설은 GTX-C 노선 민간투자사업과 관련해 최근 대한상사중재원의 총사업비 일부 증액 결정 이후 사업 정상화 기반이 마련됨에 따라 30일부터 현장 작업에 착수했다고 밝혔다. 지장물 이설과 펜스 설치를 위한 인력·장비를 투입했으며, 연내 재원 조달을 마무리하고 본공사에 들어간다는 계획이다.GTX-C는 경기 양주 덕정역에서 청량리·삼성역을 거쳐 수원역까지 연결되는 총연장 86.46㎞ 규모 노선이다. 개통 시 덕정~삼성, 수원~삼성 구간을 20분대로 단축해 수도권 주요 거점 간 이동 시간을 30분 이내로 줄일 수 있을 것으로 예상된다.이번 사업은 16개 건설사가 참여하는 대형 프로젝트로, 현대건설은 주간사로서 6개 공구 중 1·3·4공구 시공을 맡는다.GTX는 지하 40m 이하 대심도에 직선화된 선로를 구축해 기존 지하철 대비 3~4배 빠른 속도를 구현하는 것이 특징이다. 특히 C노선은 한강과 도심 핵심 업무지구를 관통하는 구조로, 환승 편의 중심의 14개 정거장이 계획돼 공사 난이도가 높은 사업으로 평가된다.그간 현대건설은 대심도 터널 공사의 안전성과 기존 인프라 간섭 최소화, 환승 편의 확보 등을 고려해 설계 단계부터 공정 관리에 집중해왔다. 실드 TBM, 그리퍼 TBM, 로드헤더 등 다양한 기계식 굴착 공법을 적용하고, 터널 스마트 안전 시스템(HITTS)과 굴착속도 예측 모델 등 자체 개발 기술을 투입해 공사 효율과 안전성을 높인다는 방침이다.현대건설 관계자는 "정부 및 유관기관과 협력을 통해 사업을 적기에 추진할 것"이라며 "축적된 민자철도 사업 경험을 바탕으로 수도권 교통 개선과 지역 균형 발전에 기여하겠다"고 말했다.