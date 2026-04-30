미국, 호르무즈 선박 운항 재개 위한 ‘해양 자유 연합’ 결성 추진

국무부, 자국 대사관들에 각국 정부 설득 지시

평화협상 교착…이란, 통행료 미지불 선박 공격

IRAN-CRISIS/OMAN-HORMUZ <YONHAP NO-7938> (REUTERS) 0 29일(현지시간) 오만 무산담의 호르무즈 해협에 선박들이 정박해 있다./로이터 연합

미국 행정부는 선박 통행이 사실상 마비된 호르무즈 해협을 원활하게 이용할 수 있도록 하는 새로운 국제 연합 결성을 추진하고 있다고 29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.미 국무부는 전날 각국에 있는 미 대사관에 발송한 내부 외교 전문을 통해 '해양 자유 연합(Maritime Freedom Construct·MFC)' 결성 계획을 알리며 각국 정부를 설득해 참여시키라고 지시했다.해당 문서에 따르면 미국 주도의 이 연합은 정보를 공유하고 외교적으로 공조하며 제재를 집행한다. 이는 이란이 승인 없이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 공격하고 기뢰를 설치하는 등의 대응을 보이고 있는 상황에서 도널드 트럼프 미 행정부는 해당 구역의 상업 교통을 재개하려는 시도의 일환이다.미국과 이란 간의 평화 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이란은 해협 통행료를 지불하지 않는 선박을 표적으로 삼고 있고 미 해군은 이란 항구를 오가는 모든 선박에 대해 광범위한 봉쇄를 시행하고 있다.트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 기간 동안 특히 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들을 포함한 동맹국들이 군사적으로 지원하지 않고 있다고 비판해 왔다.MFC는 군사동맹은 아니지만 군사적인 용도로 동맹국들을 동원하는 데 이용될 가능성이 있다.이번 계획은 국무부와 미 중부사령부가 공동 사업으로 추진한다. 국무부는 외교 작전의 중심 허브 역할을 맡고 중부사령부는 상업 선박을 위한 실시간 해상 상황 감지를 제공하고 동맹국 군대와 정보 공유 상황을 조율한다.미 행정부의 한 고위 관계자는 해당 방안을 두고 "대통령이 활용할 수 있는 여러 외교·정책 수단 중 하나"라고 말했다.