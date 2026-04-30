‘딥페이크’ 대응 민관 협의체 발족…“R&D 성과 연계”

과기부·성평등부·방미통위 등 협력

탐지 솔루션 개발·적용 사례 등 공유

2026041001000615400031851 0 과학기술정보통신부 현판./과학기술정보통신부

최근 인공지능(AI) 기술을 악용한 딥페이크 성범죄나 가짜뉴스의 확산에 정부 부처가 피해 예방을 위해 연구개발(R&D) 협력 기반을 구축한다.30일 과학기술정보통신부는 성평등가족부와 방송미디어통신위원회, 경찰청 등 관련 부처 및 기관 등과 '딥페이크 대응 R&D 실무협의체'를 구성하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.카카오, 네이버 등 민간 기업도 참여하는 협의체는 각 기관이 추진 중인 R&D를 연계·협력하고 연구 성과를 효율적으로 활용 및 관리할 수 있는 체계를 마련하기 위해 구성됐다.이날 열린 첫 회의에서는 딥페이크 탐지 솔루션 개발·적용 사례 등이 공유됐다. 이어 현재 개발 중인 R&D 성과가 성범죄 피해자 보호, 허위조작 콘텐츠 판별 등 범죄 대응 현장에서 실질적으로 활용되기 위한 협력 방안이 논의됐다.민·관 실무협의체는 향후 매 반기별로 정기 회의를 개최될 예정으로, 각 부처·기관 등에서 제시한 의견을 종합해 현장에서 필요로 하는 기술 수요를 파악할 예정이다. 또 이를 차년도 연구과제와 신규사업에 적극 반영한다는 계획이다.이진수 과기부 인공지능정책기획관은 "딥페이크를 만드는 기술이 정교해지는 만큼, 오남용을 방지하기 위한 정부의 기술적인 대응과 투자도 강화할 계획"이라며 "관계 부처·기관이 참여하는 민·관 협의체를 통해 범정부 차원에서 R&D 성과를 연계·확산, 유해 딥페이크 콘텐츠로 인한 국민들의 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.