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‘딥페이크’ 대응 민관 협의체 발족…“R&D 성과 연계”

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서병주 기자

승인 : 2026. 04. 30. 15:40

과기부·성평등부·방미통위 등 협력
탐지 솔루션 개발·적용 사례 등 공유
2026041001000615400031851
과학기술정보통신부 현판./과학기술정보통신부
최근 인공지능(AI) 기술을 악용한 딥페이크 성범죄나 가짜뉴스의 확산에 정부 부처가 피해 예방을 위해 연구개발(R&D) 협력 기반을 구축한다.

30일 과학기술정보통신부는 성평등가족부와 방송미디어통신위원회, 경찰청 등 관련 부처 및 기관 등과 '딥페이크 대응 R&D 실무협의체'를 구성하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

카카오, 네이버 등 민간 기업도 참여하는 협의체는 각 기관이 추진 중인 R&D를 연계·협력하고 연구 성과를 효율적으로 활용 및 관리할 수 있는 체계를 마련하기 위해 구성됐다.

이날 열린 첫 회의에서는 딥페이크 탐지 솔루션 개발·적용 사례 등이 공유됐다. 이어 현재 개발 중인 R&D 성과가 성범죄 피해자 보호, 허위조작 콘텐츠 판별 등 범죄 대응 현장에서 실질적으로 활용되기 위한 협력 방안이 논의됐다.

민·관 실무협의체는 향후 매 반기별로 정기 회의를 개최될 예정으로, 각 부처·기관 등에서 제시한 의견을 종합해 현장에서 필요로 하는 기술 수요를 파악할 예정이다. 또 이를 차년도 연구과제와 신규사업에 적극 반영한다는 계획이다.

이진수 과기부 인공지능정책기획관은 "딥페이크를 만드는 기술이 정교해지는 만큼, 오남용을 방지하기 위한 정부의 기술적인 대응과 투자도 강화할 계획"이라며 "관계 부처·기관이 참여하는 민·관 협의체를 통해 범정부 차원에서 R&D 성과를 연계·확산, 유해 딥페이크 콘텐츠로 인한 국민들의 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
서병주 기자

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