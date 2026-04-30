“글로벌 푸드+테크 허브로 도약”…새만금청, 민관협의체 가동

30일 킥오프 회의…"사업 간 연계 한계 극복"

피지컬 AI·농생명 산업 접목해 푸드테크 혁신

새만금 글로벌 푸드 테크 허브 구축 본격화01 0 30일 새만금개발청이 군산 라마다호텔에서 '글로벌 푸드+테크 허브 구축을 위한 민관협의체'를 출범하고 킥오프 회의를 개최했다./새만금개발청

새만금이 농식품 산업 전 주기 기반을 갖춘 '글로벌 푸드+테크 거점'으로의 도약에 나선다.새만금개발청은 군산 라마다호텔에서 '글로벌 푸드+테크 허브 구축을 위한 민관협의체'를 출범하고 킥오프 회의를 개최했다고 30일 밝혔다.새만금에서는 이전부터 수산식품 수출가공단지와 글로벌 메가 샌드박스 기반 햄프 산업 클러스터, 종자산업 혁신 클러스터, 지능형 농기계 실증단지 등 다양한 농생명·식품 관련 사업이 추진돼 왔다. 해당 사업들이 각 기관별로 추진돼 사업 간 연계에 한계가 있다는 지적에 새만금청은 이번 협의체를 출범했다는 설명이다.협의체에서는 정기회의 및 간담회 등을 통해 기관 간 정책과 정보를 공유하고 규제 개선 및 인허가 애로사항 공동대응, 신산업 발굴, 수출시장 개척 등을 중점적으로 추진할 계획이다.이날 행사에는 새만금청과 농촌진흥청, 한국농업기술진흥원, 한국식품클러스터 진흥원, 한국식품연구원 등 유관 기관과 대학, 기업 등이 참석했다. 참석자들은 새만금을 '생산-가공-물류-연구'로 이어지는 농식품 산업 전 주기 기반을 갖춘 '글로벌 푸드+테크 거점'으로 육성해야 한다는 데 공감했다고 새만금청은 전했다.피지컬 인공지능(AI) 기술과 농생명 산업을 접목해 식품 생산의 자동화·지능화, 스마트 물류, 데이터 기반 품질관리 등 푸드테크 전반의 혁신을 추진하고, 이를 통해 새만금에 'K-푸드+테크 벨트'를 단계적으로 구축해 나갈 필요성을 강조했다.정인권 새만금청 직무대리는 "협의체를 중심으로 관계기관 간 협력을 강화하겠다"며 "피지컬 AI 등 첨단산업과 융합을 통해 새만금을 글로벌 푸드+테크 허브로 육성해 나가겠다"고 말했다.