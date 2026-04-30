닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

교육부,교육 분야 정상화 추진…정책토론회 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260430010009893

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:15

미인가 학교·교복 담합…편법·불법 사례 점검
교육부
교육부 정부세종청사
교육계가 교육 분야 전반에 불합리한 관행과 편법·불법 사례를 점검하고 정책 수요자의 의견을 반영하기 위해 머리를 맞댄다.

교육부는 30일 정부세종청사에서 교육 현장의 불합리한 관행과 제도적 결함을 바로잡기 위해 '교육 분야 정상화 추진을 위한 정책 토론회'를 개최했다.

이번 토론회는 2030 자문단, 교사, 학부모 등 교육 정책 수요자와 관련 전문가, 실무 담당자들이 함께 교육 분야에 남아 있는 불합리한 관행과 편법·불법 사례를 점검하고 정책 수요자의 의견을 반영해 개선 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.

토론회에서 미인가 학교 운영과 교복 가격 담합, 그리고 학원비 인상 제한을 피하는 편법 행위 등 민생과 직결된 불법 사례들을 공유하고 정책 수혜자와 전문가가 생각하는 비정상과제에 대한 추가적인 의견도 청취할 계획이다.

앞서 교육부는 지난 27일 최교진 장관을 팀장으로 하는 '교육 분야 정상화 추진 태스크포스(TF)'를 발족하고 내달 중 2026년 상반기 개선 과제를 발굴하겠다고 밝힌 바 있다.

교육부는 토론회 이후 다음 달 초 2026년 상반기 교육 분야 정상화 추진 과제를 확정할 계획이며 선정된 과제의 진행상황 및 주요 성과 등을 주기적으로 상세히 국민들에게 안내할 계획이다.

아울러 '교육 분야 정상화 과제 제안'창구를 지속 운영해 정책수요자가 생각하는 불합리한 사례들에 대해 지속 관리하고 최소 반기별로 정상화 과제를 지속 선정·관리해 나갈 예정이다.

최은옥 교육부 차관은 "교육 분야의 정상화 추진을 위해서는 국민의 목소리를 듣고 실천하는 것이 필수적이다"이라며 "교육부는 민생과 직결된 비정상 제도를 우선적으로 신속하게 개선하고 '기본이 바로 선 나라'를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.



김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

한국 며느리 中 탕웨이, 50대 목전에 둘째 임신

삼성전자, 반도체만 영업익 53조원…분기 최대 실적 견인

연준, 기준금리 ‘매파적 동결’…1992년 이후 최다 반대표·파월 이사직 잔류

李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”

트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

삼성바이오로직스 ‘파업 D-1’…노조위원장 해외여행 논란 속, 노사 마지막 협의 나선다

[단독] 전 미 국무부 군축담당 차관, ‘북핵 비확산 협상론’ 정면 비판...“김정은에 생명줄 제공, 무의미”

지금 뜨는 뉴스

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”

‘고유가지원금’ 전국 모든 주유소 사용가능…연매출 무관

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg

“신차급 탈바꿈”…현대차, 그랜저 페이스리프트 공개