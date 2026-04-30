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DL이앤씨, 수익성 회복 ‘뚜렷’…1분기 영업익 전년比 94% 증가

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김다빈 기자

승인 : 2026. 04. 30. 16:37

이미지
DL이앤씨 CI./DL이앤씨
DL이앤씨가 원가율 개선과 선별적 수주 전략을 앞세워 수익성 회복 흐름을 강화하고 있다. 매출은 소폭 줄었지만 이익과 현금 흐름은 크게 개선됐다.

DL이앤씨는 30일 공시를 통해 1분기 연결 기준 영업이익이 1574억원으로 전년 동기 대비 94.3% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 1조7252억원으로 4.6% 감소했지만, 순이익은 1601억원으로 429.5% 늘었다. 영업이익률 또한 9.1%로 전년 대비 4.6%포인트 상승했다.

주택·건축 부문에서 원가율이 개선되며 수익성이 회복된 영향이라는 게 DL이앤씨 측 설명이다. 매출 감소는 수익성과 리스크를 고려한 선별 수주 전략의 결과라는 것이다.

수주 흐름도 개선됐다. 신규 수주액은 2조1265억원으로 전년 대비 39.3% 증가했다. 성남 신흥1구역(3648억원), 대전 도마13구역(3265억원) 등 도시정비사업과 남부내륙 5-1공구(1310억원), 중봉터널(1879억원) 등 인프라 사업이 실적을 견인했다.

플랜트 부문도 회복 기대가 커지고 있다. 회사는 글로벌 소형모듈원전(SMR) 기업 엑스에너지와 표준화 설계 계약을 체결했으며, 5000억원 규모의 제주 액화천연가스(LNG) 복합화력발전소 공사를 수주했다.

재무구조 역시 안정세를 유지했다. 현금 및 현금성 자산은 2조2453억원으로 확대됐고, 차입금은 9651억원 수준을 유지했다. 순현금은 1조2802억원으로 전년 말 대비 1906억원 증가했다. 부채비율은 87.5%다.

DL이앤씨 관계자는 "수익성 중심 체질 개선이 실적으로 이어지고 있다"며 "선별 수주와 리스크 관리를 통해 안정적인 이익과 현금 흐름을 지속 확보하겠다"고 말했다.
김다빈 기자

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