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“청년 목소리 정책 반영”…국토부, 2030청년자문단·MZ보드 출범

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김다빈 기자

승인 : 2026. 04. 30. 17:06

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김윤덕 국토교통부 장관이 30일 국토발전전시관에서 진행된 청년자문단, MZ보드 통합 발대식에서 발언을 하고 있다./국토교통부
김윤덕 국토교통부 장관이 청년 의견을 정책에 적극 반영하겠다는 방침을 밝혔다. 주거비·교통비 등 청년 체감도가 높은 분야에서 정책 개선에 속도를 내겠다는 구상이다.

국토부는 30일 국토발전전시관에서 제4기 2030청년자문단 36명과 제5기 MZ보드 25명이 참석한 가운데 통합 발대식을 개최했다. 외부 청년 자문그룹과 내부 젊은 실무진을 묶어 정책 자문과 조직 혁신을 동시에 추진하겠다는 취지다.

2030청년자문단은 주거공급, 주거복지, 도시·건설, 교통안전·인프라, 미래모빌리티, AI혁신 등 6개 분과로 운영된다. MZ보드는 저연차 직원 중심으로 조직문화 개선과 정책 실행 과정의 실효성 제고 역할을 맡는다.

이날 행사에서는 위촉장 수여와 함께 자문단 분과별 활동 주제, MZ보드 연간 계획이 공개됐다. 사전 간담회에서는 외부 자문단과 내부 직원들이 정책 참여 방식과 협업 방안을 논의했다.

김 장관은 "중동 전쟁과 고유가 등 대외 여건 악화로 청년들의 경제적 부담이 커지고 있다"며 "출퇴근 교통비와 주거비 부담 완화는 국토부의 시급한 과제"라고 말했다. 이어 "현장의 생생한 목소리와 참신한 제안을 정책에 반영해 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 강조했다.

국토부는 이번 발대식을 계기로 주거·교통·미래모빌리티 등 주요 정책 전반에 청년 참여를 확대할 계획이다.
김다빈 기자

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