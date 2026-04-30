닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

‘소년공 출신’ 李, 첫 노동절 기념식 참석…노사정 한자리 ‘상생 메시지’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260430010009936

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 04. 30. 17:24

이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언<YONHAP NO-5154>
이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스
이재명 대통령이 1일 노동절을 맞아 청와대에서 첫 공식 기념식을 열고 노동 존중과 상생 협력 메시지를 내놓는다. 소년공 출신인 이 대통령은 기념사를 통해 노동의 가치에 대한 공감과 노동자 헌신에 대한 감사의 뜻을 전할 것으로 보인다.

청와대는 30일 "이 대통령이 노동절을 맞아 노사정 주요 인사와 다양한 직종·세대의 노동자 등 120여 명을 영빈관으로 초청해 '2026 노동절 기념식'을 개최한다"고 밝혔다. 청와대가 노동절 기념식을 여는 것은 이번이 처음이다.

한국노동조합총연맹과 전국민주노동조합총연맹이 노동절 행사를 함께하는 것도 처음으로, 노동 존중 기조에 노동계가 호응한 결과라는 게 청와대의 설명이다.

청와대에 따르면 이번 행사에는 노동계 원로와 양대 노총 주요 인사를 비롯해 공무원·교원, 다양한 직군의 노동자뿐 아니라 경영계와 시민사회 인사들도 참석한다.

기념식은 1일 오전 9시 30분부터 약 50분간 진행된다. '나의 하루에서 마주치는 다양한 노동의 모습'을 주제로 한 오프닝 영상에 이어 노사 대표 축사와 다양한 노동 주체가 참여하는 '노동의 목소리' 낭독 순서가 마련된다.

이어 여성·청년·장애인·이주노동자·프리랜서 등이 참여해 일터에 대한 바람과 미래 노동의 방향을 제시할 예정이다. 이후 이 대통령의 기념사와 노동절 유공자 포상 전수식이 진행되고, 비정규직 노동자 등으로 구성된 합창단의 축하 공연으로 행사가 마무리된다.

청와대는 "일터 안전과 노동 존중, 상생 협력을 강조하고 '노동과 함께하는 진짜 성장', '일하는 모든 사람이 빛나는 대한민국'이라는 비전을 제시할 것"이라고 밝혔다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李, 삼전 노조 겨냥 “자신만 살겠다고 과한 요구하면 전체 노동자 피해”(종합)

삼성전자, 반도체만 영업익 53조원…분기 최대 실적 견인

연준, 기준금리 ‘매파적 동결’…1992년 이후 최다 반대표·파월 이사직 잔류

트로트가수 김나희 8월 결혼…송가인·은가은 축하 인사

삼성바이오로직스 ‘파업 D-1’…노조위원장 해외여행 논란 속, 노사 마지막 협의 나선다

[단독] 전 미 국무부 군축담당 차관, ‘북핵 비확산 협상론’ 정면 비판...“김정은에 생명줄 제공, 무의미”

한화, 캐나다 잠수함 따내면 K9도 간다…‘방산 패키지’ 전략

지금 뜨는 뉴스

구글, 제미나이에도 광고 붙이나…수익화 가능성 시사

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”

‘고유가지원금’ 전국 모든 주유소 사용가능…연매출 무관

위즈위드, 26년 만에 문 닫는다…4월 30일 운영 종료

[직딩썰] 요즘 커뮤서 난리 난 ‘키움 vs 토스’ 메시지 차이점.jpg