‘100억대 마약’ 박왕열 공급책 붙잡혔다…경기남부청 집중수사

태국 경찰과 공조해 현지 고급주택서 검거

필로폰 22㎏ 등 국내 밀반입·유통 관여 혐의

경기남부청 집중수사관서 지정…범죄수익 환수도 추진

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'마약왕'으로 불리는 박왕열에게 마약을 공급한 것으로 지목된 50대 남성이 태국에서 검거돼 국내로 송환됐다. 경찰은 박왕열 사건과의 연관성은 물론, 국내 마약 유통망 전반에 대한 수사를 본격화할 방침이다.경찰청 마약조직범죄수사과는 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최모씨(51)의 신병을 태국 당국으로부터 인계받아 수사에 착수한다고 1일 밝혔다.최씨는 텔레그램에서 일명 '청담' 또는 '청담사장'으로 활동하며 2019년께부터 필로폰 약 22㎏ 등 시가 100억원 상당의 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통에 관여한 혐의를 받고 있다.경찰은 지난달 필리핀 마약 총책 박왕열을 집중 수사하는 과정에서 최씨가 박왕열에게 마약을 공급한 인물이라는 단서를 확보했다. 이후 경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대를 집중수사관서로 지정하고, 전국에서 체포영장이 발부된 5개 사건을 병합해 최씨의 국내외 행적을 추적해 왔다.수사 과정에서 최씨의 공식 출국 기록은 2018년 이후 확인되지 않았다. 그러나 경찰은 최씨가 태국에 거주 중이라는 첩보를 입수하고, 한국과 태국에 상호 파견된 경찰협력관을 통해 현지 경찰과 공조 체계를 구축했다.양국 경찰은 최씨가 태국 수도 방콕에서 차량으로 약 1시간 거리인 사뭇쁘라깐주에 머물고 있다는 사실을 확인했다. 이후 사뭇쁘라깐주 경찰청 협조를 받아 현지 고급주택 단지에서 3일간 합동 잠복 작전을 벌였고, 지난달 10일 최씨를 불법체류 혐의로 검거했다.경찰은 한·태 경찰청 간 기존 공조 체계가 빠르게 작동하면서 공조 요청 접수 7일 만에 최씨를 검거할 수 있었다고 설명했다. 주태국 한국대사관을 중심으로 경찰청 등 관계기관이 협업하면서 검거 약 3주 만에 국내 송환도 이뤄졌다.경찰은 태국 경찰로부터 최씨 검거 당시 압수한 타인 명의 여권과 전자기기 등을 넘겨받았다. 해당 압수물에 대해서는 디지털포렌식을 진행해 박왕열과의 공모 여부와 국내 유통망, 추가 공범 등을 확인할 계획이다.수사 범위도 확대될 전망이다. 경찰은 최씨의 마약류 밀반입·유통 혐의뿐 아니라 박왕열과의 공모 관계, 여권법 위반 등 관련 범죄 전반을 들여다볼 예정이다. 또 최씨가 취득한 범죄수익에 대해서도 추적해 환수 절차를 밟기로 했다.유재성 경찰청장 직무대행은 "지난 박왕열 송환 사건 수사 당시 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)를 중심으로 관세청, 금융위원회, 국세청, 식품의약품안전처, 국가정보원 등 관계기관과 형성한 협력 채널을 이번 사건에서도 적극 활용하고 있다"며 "이번 송환을 계기로 마약 범죄자에 대해서는 지구 끝까지 추적해 검거한다는 메시지가 전달되길 바란다"고 말했다.