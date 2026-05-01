오늘부터 항공사 유류할증료 2배 뛴다…대한항공 최대 56만원

유가부담 상쇄엔 역부족…수익성 낮은 노선 중심 운항 줄여

인천국제공항 0 인천국제공항 계류장에 항공기들이 대기하고 있는 모습./연합뉴스

이달부터 발권되는 항공권에는 지난달보다 두 배 가까이 오른 유류할증료가 적용된다. 중동 지역 긴장 고조로 국제 유가가 급등한 데 따른 것이다. 이렇다 보니 항공업계는 채산성이 떨어지는 노선을 중심으로 운항을 줄이며 대응에 나서는 분위기다.1일 항공업계에 따르면 이달 발권분 항공권에는 유류할증료 최고 구간인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 처음으로 적용됐다. 2016년 현행 체계 도입 이후 처음이며, 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계나 뛰었다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 비용 증가분을 일부 보전하기 위해 운임에 추가하는 금액이다. 국제 유가와 단계 기준에 따라 항공사별로 조정해 매달 부과된다.대한항공은 이달 국제선 기준 편도 7만5000원에서 최대 56만4000원의 유류할증료를 책정했다. 지난달(4만2000원~30만3000원)보다 약 1.8~1.9배 오른 수준이다. 후쿠오카·칭다오 등 단거리 노선에는 7만5000원이, 뉴욕·애틀랜타·워싱턴·토론토 등 장거리 노선에는 최고 금액이 적용된다.아시아나항공 역시 이달 국제선 유류할증료를 편도 8만5400원에서 47만6200원으로 정했다. 이는 지난달(4만3900원~25만1900원) 대비 약 두 배 수준이다.저비용항공사(LCC)인 제주항공도 한국 출발 국제선에 대해 편도 52~126달러의 유류할증료를 부과한다. 전월(29~68달러)과 비교하면 큰 폭의 인상이다.다만 유류할증료 인상에도 불구하고 항공사들의 비용 부담을 완전히 상쇄하기는 어려운 상황이다. 일부 LCC의 경우 지난달 유류비가 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 늘었지만, 유류할증료로 보전되는 수준은 증가분의 절반가량에 그치는 것으로 전해졌다.이 같은 비용 압박 속에 항공사들은 수익성이 낮은 노선부터 운항 축소에 나서고 있다. 아시아나항공은 이달 국제선 일부 노선 감편 규모를 기존 8회에서 13회로 확대했고, 진에어는 지난달 8개 노선 45편 결항에 이어 이달에는 14개 노선에서 131편을 줄이기로 했다.중장거리 중심의 에어프레미아도 오는 7월 총 22편을 감편할 계획이다. 인천~다낭 8편, 로스앤젤레스 6편, 샌프란시스코와 호놀룰루 각 4편이 대상이다.현재까지 감편 계획을 공식화하지 않은 대한항공 역시 시장 상황을 면밀히 점검하고 있는 것으로 알려졌다.