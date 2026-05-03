“보고·체험·야행까지”…영주 선비문화축제 5일까지 개최

관람형 넘어 체험과 야간 콘텐츠 강화

첫날 한복생활 포럼에서 선비문화 조명

영주시 0 2026 영주 한국선비문화축제 포스터./영주시

경북 영주에서 선비문화를 현대적으로 재해석한 축제가 막을 올렸다. 단순 관람형을 넘어 체험과 야간 콘텐츠를 강화한 점이 올해 행사의 특징이다.영주시는 '선비, 세대를 잇다 미래를 열다'를 주제로 한 '2026 영주 한국선비문화축제'가 지난 2일 개막식을 시작으로 5일까지 나흘간 일정에 들어갔다고 3일 밝혔다.개막식은 선비세상 주무대에서 500여 명의 시민과 관광객이 함께한 가운데 열렸다. 개회와 내빈 소개를 시작으로 영주문화관광재단 대표이사의 개막선언이 이어졌으며, 엄태현 시장 권한대행을 비롯한 주요 내빈들이 참여한 환영 퍼포먼스가 펼쳐져 축제의 시작을 알렸다.이날 행사에서 '제8회 대한민국 선비대상 시상식'이 진행되며 개막식의 의미를 더했으며, 이후 축하공연이 이어지며 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. 특히 김덕수와 앙상블 시나위의 무대가 더해져 전통과 현대가 어우러진 공연으로 관람객들의 호응을 얻었다.개막 첫날 오전에는 축제의 성공적인 개최와 지역의 안녕을 기원하는 고유제가 봉행됐으며, 영주향교의 붓글씨 퍼포먼스와 한국무용 등 전통문화 공연이 이어지며 현장에 전통의 멋과 품격을 더했다. 이어 '선비문화와 한복생활'을 주제로 한 학술포럼이 열려 선비문화의 현대적 의미와 가치를 조명했다.또 이날 저녁에는 소수서원 야간개장 점등식이 개최돼 본격적인 야간 프로그램이 펼쳐졌으며, 선비유등 전시와 조명 연출이 어우러진 '선비달빛야행'이 이어져 방문객들에게 색다른 볼거리와 체험을 제공했다.올해 축제는 소수서원, 선비촌, 선비세상, 선비문화수련원 등 순흥면 일원으로 공간을 통합해 운영하는 것이 가장 큰 특징이다. 유네스코 세계유산인 소수서원을 중심으로 지역의 역사·문화 자원을 연계해 축제의 정체성과 몰입도를 한층 높였다.축제 기간에는 소수서원에서 음악회와 야간개장, 선비유등 전시가 어우러진 야경 콘텐츠와 '국악으로 만나는 선비풍류' 공연이 펼쳐지며, 선비촌에서는 마당놀이 '덴동어미 화전가' , 지역문화예술인 공연 등 다양한 공연이 이어진다.아울러 '어린이 선비축제'를 비롯해 청소년 국악인재 경연대회, 국제 장승·토템폴 문화제 등 다양한 체험형 프로그램이 운영되며, 어린이날에는 '선비소풍'과 '선비다악' 공연이 펼쳐져 축제의 분위기를 더욱 풍성하게 할 예정이다.엄태현 시장 권한대행은 "이번 축제는 보고 즐기는 것을 넘어 직접 체험하고 공감할 수 있도록 구성한 것이 특징"이라며 "영주에서 특별한 시간을 보내며 선비문화의 매력을 가까이에서 느껴보시길 바란다"고 말했다.