고흥우주항공축제서 ‘굿즈샵’ 운영…기념품 14종 선보여

우주 지비츠·기념 티셔츠 등 최대 30% 할인

굿즈 0 전남 고흥군이 누리호 3차 발사 성공을 기념해 한국철도 광주전남본부(코레일)와 협업해 개발한 캐릭터 굿즈 월이 키링. /고흥군

전남 고흥군이 오는 5일까지 4일간 개최되는 '제16회 고흥우주항공축제' 기간 동안 축제를 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 '굿즈샵'을 축제장 내에 운영하고 있다.고흥군은 이번 굿즈샵이 고흥을 대표하는 우주항공 이미지를 활용한 다양한 기념품을 선보이며, 축제를 찾은 관광객들에게 색다른 즐길 거리와 특별한 추억을 제공하기 위해 마련됐다고 3일 밝혔다.특히 가족 단위 방문객과 청년층을 중심으로 체험형·기념형 소비 트렌드를 반영해 상품을 구성했다. 판매 품목은 총 14종으로, 우주인 스노우볼, 고흥 지도 마그넷, 안경 케이스, 우주 지비츠, 기념 티셔츠 등 실용성과 디자인을 겸비한 다양한 상품들로 구성됐다.고흥군은 이번 굿즈샵 운영을 통해 축제의 완성도를 높이고, 고흥 우주항공 관광의 브랜드 이미지 강화를 위해 최대 30%까지 가격을 할인 판매할 계획이다. 또 굿즈샵을 방문한 관외 관광객을 대상으로 고흥 관광 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 안내하고, 현장 참여자에게 소정의 관광 홍보품을 제공하는 특별 이벤트도 함께 운영할 예정이다.고흥군 관계자는 "이번 굿즈샵은 고흥의 정체성과 우주항공 이미지를 함께 전달하는 콘텐츠"라며 "축제를 찾은 관광객들이 즐거운 기억을 오래 간직할 수 있기를 바란다"고 말했다.