경북도, 341억원 투입…차세대 신약·재생의료 개발 본격화

고리형 펩타이드·바이오잉크 연구 선정…미래 바이오 산업 육성

바이오프린팅 0 바이오프린팅. / 경북도.

경북도가 신약·재생의료 기술 개발에 본격 착수한다. 도는 3일 올해부터 5년간 총 341억원(국비 275억원)을 투입해 관련 사업을 추진한다고 밝혔다.경북도는 과학기술정보통신부의 '2026년 제1차 바이오·의료기술개발 공모사업'에 '펩타이드 및 바이오잉크 플랫폼 구축' 과제가 선정되며 사업 추진 기반을 마련했다.우선 사업비 216억원 규모 '차세대 고리형 펩타이드' 신약 개발 전초기지 구축에 나선다. 포스텍 이지오·임현석 교수팀을 중심으로 대구경북첨단의료산업진흥재단 등 지역 내 바이오 거점기관들이 참여한다.이 사업은 △인공지능(AI)과 대형 구조규명 장비를 연계한 산학연 협력 연구소 설립 △경구 투여가 가능한 고리형 펩타이드 상용화 기술 개발 △후보물질의 유효성 평가·기업 지원 체계 구축으로 기존 주사제 중심 치료제를 먹는 약으로 전환하는 혁신 공정 기술 확보를 목표로 한다.펩타이드(Peptide)는 '작은 단백질'로 생명의 기본 단위인 아미노산 2개 이상의 결합물질이다. 고리형 펩타이드는 기존 선형 펩타이드보다 구조적으로 안정적이며 질환 표적에 대한 결합력이 높아 차세대 의약품으로 주목받고 있다.경북도는 'AI-조직공학-프린팅 피드백 기반 장기 특이적 재생신약용 바이오 잉크 설계·검증 플랫폼 개발'에 나선다.이 개발 사업은 5년간 125억원(국비 95억원)이 투입된다.포스텍 이준민 교수팀이 주도하는 이 사업은 맞춤형 장기 재생의 핵심 소재인 '바이오 잉크'의 혁신에 집중한다.주요 연구 내용은 △치료 및 재생 목적에 최적화된 바이오 잉크 소재 발굴 및 라이브러리 구축 △AI 기반의 장기 특성 반영 모델링 플랫폼 고도화 등이다.이를 통해 환자 개인의 장기 특성에 최적화된 재생 치료가 가능해질 전망이다.바이오 잉크는 살아있는 세포와 생체 적합성 재료를 혼합한 물질로, 3D 바이오 프린터로 인체 조직이나 장기 유사체를 만드는 데 필수적인 핵심 소재이다.이번 연구는 기존의 범용 바이오 잉크를 넘어 장기의 특성에 최적화된 소재를 개발하는 데 방점을 두고 있다.경북도는 AI와 대형 연구 장비, 조직공학 기술이 결합된 이번 연구들은 향후 지역 바이오 산업 구조를 고도화하는 데 기여할 전망이다.양금희 경북도 경제부지사는 "이번 공모사업 선정은 경북도가 신약개발과 함께 첨단재생의료 클러스터 조성으로 나아가는 데 있어 매우 중요한 이정표가 될 것"이라며 "선정된 과제들이 차질 없이 수행돼 지역 경제의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.