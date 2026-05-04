김기하 후보 개소식...“시민이 원하는 변화 이끌겠다”

김진태 후보-이철규 의원 등 응원..."청렴·현장·경제" 3축 전략 제시

clip20260504091157 0 김기하 국민의힘 동해시장 후보가 개소식에서 연설을 하고 있다./ 김기하 후보

clip20260504091953 0 김기하 후보 개소식 현장.

"시민이 원하는 변화를, 검증된 힘으로 반드시 이루겠습니다."김기하 국민의힘 동해시장 후보 선거사무소 개소식이 지난 2일 열렸다. 개소식에는 지역 주민과 지지자 등 약 500여 명이 몰려 김 후보의 승리를 응원했다. 행사장에는 이철규 의원과 김진태 강원도지사 후보를 비롯해 지역 정치권과 130여 개 단체장이 참석했다.김기하 후보는 '시민이 원하는 변화'를 핵심 기치로 제시하며, 동해시의 안정적 발전을 이끌 적임자임을 강조했다.그는 주요 비전으로 △ 청렴과 원칙 중심의 시정 운영 △안전하고 쾌적한 정주환경 구축 △수소산업 기반 일자리 창출 △시민 중심 현장 행정 강화 △시정 연속성 확보 △ 규제 완화 및 투자 유치 등을 제시했다.특히 김 후보는 "행정의 기본을 바로 세우는 것이 곧 시민의 삶을 바꾸는 출발점이다. 특히 16년간 시의회와 도의회에서 쌓아온 경험을 바탕으로 현장 중심 행정을 강하게 추진하겠다"고 했다.이철규 의원은 "김기하 후보는 청렴과 정직이 검증된 인물이다. 중앙정부·광역·기초가 하나의 원팀으로 움직일 때 동해시 발전이 가능하다"고 강조했다. 김진태 후보 역시 "동해안 관문 도시인 동해시 발전을 이끌 실무형 후보"라며 지원했다.남경만 후원회장과 과 강원대학교 삼척캠퍼스 김승호 부총장은 "16년간 시민과 함께한 성실한 후보. 청렴과 정직이 검증된 인물. 현장의 목소리를 정책으로 연결해온 준비된 후보"라는 점을 강조했다.행사 말미에는 참석자들이 필승 퍼포먼스와 기념떡 절단식을 진행하며 선거 승리를 다짐했다. 김 후보는 개소식을 기점으로 지역별 맞춤형 공약을 순차적으로 발표하며 시민 접점을 확대해 나갈 계획이다.