“좋은 인재 있으면 나눠 씁시다”…평택 시·의회, 인사교류 협약 체결

평택시의회-평택시 인사교류 협약 체결 0 이윤하 평택시의회 의장(오른쪽 네번째)과 정장선 평택시장(오른쪽 다섯번째)이 8일 평택시의회 의장실에서 양 기관간 인사교류 활성화 협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. /평택시의회

평택시의회와 평택시가 안정적인 인사교류 체계를 구축한다는 데 협력하기로 뜻을 모았다.평택시의회와 평택시는 8일 시의회 의장실에서 양 기관간 인사교류 활성화를 위한 협약을 체결했다.이번 협약은 지방의회 인사권 독립에 따른 협력체계를 강화하고, 양 기관의 균형 있는 인사 운영과 행정 역량 강화를 위해 마련됐다. 주요 협약 사항으로는 △상호 존중 및 독립성 보장을 전제로 한 인사교류 추진 △파견 및 전.출입 교류방법 규정 △양 기관 인사교류 수요조사 실시 등이 포함됐다.앞서 평택시와 시의회는 지난 2021년 12월 시의회 인사권 독립에 따라 인사운영 협약을 체결한 바 있다. 이번 협약은 보다 세부적이고 구체적인 사항들이 담겨 양 기관 간 긴밀한 소통과 협력이 더욱 강화될 것으로 기대된다.이윤하 의장은 "오늘 협약은 기존 인사운영 협약을 바탕으로 평택시의회와 평택시 간 협력체계를 더욱 공고히 하고, 실질적인 인사교류를 활성화하기 위한 뜻깊은 계기로 마련됐다"며 "앞으로도 전문성과 행정 역량을 높여 시민에게 더욱 신뢰받는 의회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.정장선 시장은 "시의회와 행정 직원 간의 활발한 인사 교류가 이뤄져 양 기관의 이해의 폭을 넓히게 된 것을 적극 환영한다"고 화답했다.