최연석 호서대 교수, 수소차 핵심부품 재활용 기술개발 참여

폐수소차 내 잔류수소 상태 진단·안전하게 제거 기술

120억원 정부지원금 받아 산학연 컨소시엄 형태 진행

최연석 호서대 기계공학과 교수 0 최연석 호서대학교 기계공학과 교수

최연석 호서대학교 기계공학과 교수가 수소자동차 잔류수소 안전 제거 및 핵심부품 안전 해체 기술 연구에 참여한다.최 교수가 참여하는 기후에너지환경부 '수소자동차 핵심부품 재활용 기술개발사업'은 수소차 해체 과정에서 발생할 수 있는 화재와 폭발 위험을 줄이고 핵심부품 재사용 및 자원순환 체계를 구축하는 데 목적을 두고 있다.8일 호서대에 따르면 이 사업 연구진은 차량 해체 전 수소 잔량 예측 기술과 안전 해압 장비를 개발하고 수소 저장용기와 연료전지 시스템 등의 재사용성 평가 체계도 구축할 계획이다.정부지원금 약 120억원 규모의 이 사업은 인선모터스가 주관기관으로 현대자동차, 한국자동차연구원, 한국가스안전공사, 호서대 등이 참여하는 산학연 컨소시엄 형태로 진행된다.호서대는 폐수소차 내 잔류수소 상태를 진단하고 안전하게 제거하는 핵심 기술 개발을 맡는다. 가상센싱 기반 수소탱크 및 연료계통 상태 진단 기술과 실환경 기반 잔류수소 안전 제거 시스템, 수소 저장용기 내 잔류수소 제거율 안전기준 정립 연구 등을 수행할 예정이다.최연석 교수는 가상센서를 활용한 비파괴검사와 고장진단 분야를 중심으로 연구를 수행해 온 기계공학 분야 전문가다.최근에는 수소자동차와 수소연료전지 해체·재활용 기술 분야로 연구 범위를 넓히며 수소모빌리티 안전 기술과 자원순환 분야 연구를 이어가고 있다. 특히 수소차 잔류수소 상태 진단과 안전 제거 기술 개발에 참여하며 친환경 모빌리티 분야 핵심 기술 확보에 나서고 있다.호서대 관계자는 "수소경제 확대에 따라 폐수소차 처리와 핵심부품 재활용 기술 중요성이 커지고 있다"며 "이번 연구를 통해 수소모빌리티 안전성과 친환경 자원순환 기술 경쟁력을 동시에 확보할 것으로 기대한다"고 밝혔다.