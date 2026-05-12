LG유플러스 AI 비서 익시오, 말레이 수출…글로벌 확장 본격화

말레이시아 통신사와 현지화

SaaS 형식 수출

홍범식 대표 "글로벌 확장" 포부 현실화

0513 LG유플러스, AI 비서 ‘익시오’ SaaS형 수출 첫발 0 홍범식 LG유플러스 대표(뒷줄 왼쪽에서 두 번째)와 맥시스 고 쇼 엥(Goh Seow Eng) CEO(세 번째)를 비롯한 양사 주요 경영진이 말레이시아 현지에서 진행된 협약식에서 기념촬영을 하는 모습./LG유플러스

LG유플러스가 AI 통화 서비스 익시오(ixi-O)를 말레이시아에 수출한다. 현지 통신 사업자와 함께 현지 환경에 맞춘 서비스형 AI소프트웨어(SaaS 모델)를 기반으로 제공한다는 계획이다.12일 LG유플러스는 말레이시아 선도 통신 사업자 맥시스(Maxis)와 익시오 상용 출시를 추진한다고 밝혔다. 맥시스는 말레이시아를 대표하는 종합 통신 서비스 제공업체다. 모바일 가입자 1000만명 수준으로, 유선부터 광대역 네트워크 서비스를 아우르고 있다. 최근에는 단순한 통신 사업자를 넘어 '디지털 솔루션 기업'으로의 전환을 선언하고, AI, 클라우드, 사이버 보안 등 첨단 기술 도입에 투자하고 있다.홍범식 LG유플러스 대표를 비롯한 주요 경영진은 지난 7일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸프르에 위치한 맥시스 본사에서 고 쇼 엥(Goh Seow Eng) CEO, 로 케 지앗(Loh Keh Jiat) CCBO(최고컨슈머사업책임자), 응 메이칭(Ng May Ching) CIO(최고정보책임자) 등과 만나 익시오의 현지 상용화 계획을 논의했다. 홍 대표가 직접 현지에서 논의에 나선 것은, 국내에서 검증한 AI 서비스를 글로벌 시장으로 확장하겠다는 회사의 방향성이 이번 사업에 반영됐다는 해석이다.익시오는 연내 말레이시아 현지 이용 환경에 맞춰 출시될 예정이다. 온디바이스(On-device) 기반 AI 엔진의 다국어 처리 역량을 활용해 영어뿐 아니라 말레이시아 현지에서 일상적으로 사용되는 영어 표현을 반영해, 현지 고객의 통화 환경에 맞춘 AI 통화 경험을 제공한다는 방침이다. 양사는 익시오 출시를 계기로 AI 기반 스마트홈 서비스와 B2B 솔루션 등으로 사업 연계를 넓히는 방안도 함께 검토하고 있다.이번 합의는 LG유플러스가 MWC 2026에서 밝힌 AI 서비스의 글로벌 사업화 구상이 실제 해외 통신사와의 사업 논의로 이어진 대표적 사례다. 당시 홍 대표는 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 '글로벌 AI 소프트웨어 기업(Global AI Software Company)'으로 도약하겠다는 중장기 비전을 제시했다. 당시 홍 대표는 "우리의 지향점은 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 SW 기업이 되는 것"이라며 "통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 글로벌에 진출하겠다"고 밝힌 바 있어, 글로벌 시장을 겨냥한 AI 서비스 사업화 전략이 실제 실행 단계에 접어들었다는 평가다.고 쇼 엥(Goh Seow Eng) 맥시스 CEO는 "익시오는 고객가치 측면에서 의미 있는 서비스로, LG유플러스의 보안 기술과 현지 언어를 지원하는 온디바이스 AI 기술이 인상적이었다"며 "이번 논의를 계기로 LG유플러스와 다양한 영역에서 사업 기회를 모색해 나가길 기대한다"고 말했다.홍범식 LG유플러스 대표는 "말레이시아 통신 환경에 맞춰 익시오를 현지화하고, 실제 고객이 사용할 수 있는 서비스로 준비하고 있다"며 "국내에서 축적한 AI 경험을 바탕으로 서비스형 AI 소프트웨어 중심의 글로벌 시장 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.