닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

LS전선, 군산서 친환경 구리소재 양산…자원 순환형 공급망 구축

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010002731

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 05. 12. 08:48

12일 자회사 한국미래소재 군산공장 준공
재생동 비롯해 친환경 첨단소재 생산 예정
"고부가가치 소재 공급 역량 강화할 것"
[사진자료] 한국미래소재 군산공장 조감도_260512
한국미래소재 군산공장 조감도. /LS전선
LS전선이 친환경 구리소재와 자원순환 사업 확대에 나선다. 특히 구리는 AI 데이터센터와 전력망 확대 등으로 수요가 급증하고 있다. 이에 고부가가치 소재 공급 역량을 강화하겠다는 방침이다.

12일 LS전선은 자회사 한국미래소재가 군산공장을 준공했다고 밝혔다. 한국미래소재는 지난 2023년 구리 가공 기술을 기반으로 소재 사업 전문성을 강화하기 위해 설립됐다.

군산공장에서는 재생동, 동박용 신소재 큐플레이크(Cuflake), 고순도 무산소동(OFC), 구리 합금 등 친환경 첨단소재를 생산한다.

재생동은 폐전선 등에서 회수한 구리 자원을 재활용해 생산하며, 채굴 대비 탄소 배출을 최대 80%까지 줄일 수 있다. 유럽 등 선진국의 친환경 소재 및 탄소배출 기준 강화에 대응할 수 있어 글로벌 전선·배터리 시장에서 수주 경쟁력 강화에 도움이 될 것이라는 게 LS전선 관계자 설명이다.

큐플레이크는 LS전선이 세계 최초로 개발한 동박용 신소재로, 기존 구리선 대신 구리 조각(Flake)을 적용해 제조 공정을 단순화한 제품이다. 제조 비용과 에너지 사용량을 줄이고 원자재 수급 안정성과 친환경성까지 높인 혁신 소재로 평가받고 있다.

LS전선은 국내 전선업계 최초로 친환경 소재부터 전선 생산까지 이어지는 자원순환형 공급망 구축에 나서겠다는 계획이다. LS그린링크, LS에코에너지, LS에코첨단소재 등 주요 계열사와 연계한 북미 밸류체인도 확대한다.

현재 한국미래소재는 미국 버지니아주 LS그린링크 인근에 공장 건설도 추진 중이다. LS전선 계열 공급망과 연계해 북미 시장 공략을 확대하고 자원순환형 사업 구조도 강화해 나갈 예정이다.

전익수 한국미래소재 대표는 "친환경 자원순환 사업을 확대하고 전기화 시대에 필요한 고부가가치 소재 공급 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]의사도 변호사도 없는 지역 ‘48곳’…국가 존속 위협하는 지방 소멸 ‘악순환의 고리’

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

트럼프 “생명연장장치 의존”...이란과 휴전 취약성 강조…해방 프로젝트 재개 검토

방사청-나토, 개별 수출 넘어 ‘나토 생태계 편입’ 정조준 가속화

헤그세스, ‘에픽퓨리’ 거론하며 동맹 공조 요청…한미 국방장관, 방위비·전작권 조율

[데스크 칼럼] 공소취소 특검과 쿠팡

지금 뜨는 뉴스

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세

‘괴물 전기차’ GMC 허머 EV SUV 상륙…가격은?

루이비통 회장 3년 만에 한국 온다…신세계 본점 등 방문