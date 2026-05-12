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“AI 인재 모여라”…카카오, ‘AI 루키 캠프’ 2기 참가자 모집

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김영진 기자

승인 : 2026. 05. 12. 09:13

총 100명 모집…7월 최종 합격자 발표
[카카오 사진자료] 카카오 AI 루키 캠프 2기 모집
카카오가 'AI 루키 캠프' 2기를 모집한다./카카오
카카오는 '카카오 AI 루키 캠프' 2기 참가자를 모집한다고 12일 밝혔다.

'카카오 AI 루키 캠프'는 상대적으로 교육 기회가 부족한 비수도권 청소년들이 AI 기술을 직접 경험하며 꿈을 키울 수 있도록 지원하는 카카오의 대표적인 주니어 인재 양성 활동이다. 지역 간 교육 격차를 해소하고 미래 인재를 양성하기 위한 취지로 마련됐다.

지난 1기 캠프는 참여 전후 대비 참가자들의 역량 강화와 높은 만족도를 이끌어내며 지역 인재 양성 모델로서의 실효성을 입증했다. 1기에 참여했던 한 학생은 "동료들과 함께 풀고 싶은 세상의 문제를 정하고, AI 기술로 솔루션을 개발해 카카오 개발자 앞에서 발표하며 진로에 대한 확신과 자신감을 얻을 수 있었다"고 소회를 밝히기도 했다.

이번 2기는 오는 8월 두 차례에 걸쳐 3박 4일 일정으로 카카오 AI 캠퍼스에서 열린다. 총 100명을 모집하며 참가 신청은 6월 10일까지 '카카오 AI 루키 캠프' 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 서류 및 면접 심사를 거쳐 7월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다. 기초 프로그래밍 역량을 갖추고 SW 개발 분야에 열정을 가진 비수도권 학생이라면 누구나 지원할 수 있으며 숙박·식사·교육비 등 캠프 운영 비용은 카카오가 전액 지원한다.

본격적인 모집에 앞서 5월 23일 오후 7시 30분에는 온라인 설명회를 개최한다. 이번 설명회에서는 지원자들이 가장 궁금해하는 선발 가이드를 비롯해 1기 우수 활동 사례 등 구체적인 정보를 공유할 계획이다. 설명회 참여는 공식 홈페이지를 통해 사전 신청하면 된다.

이번 2기는 캠프 진행 전 교육 영상을 활용한 '사전 학습'을 도입해 참가자들의 실전 역량을 한층 높인다. 모집 권역은 1회차(경북·충청·제주·강원)와 2회차(경남·전남·전북)로 세분화해 운영하며 지원 대상 또한 기존 중학생에서 고등학교 1학년까지로 확대해 수혜 범위를 넓혔다. 참가자들은 캠프 기간 동안 피지컬 컴퓨팅, 백엔드 서버 구축, AI 웹 개발 등 심화 과정을 포함한 실무형 프로젝트에 참여하며 단순 코딩 교육을 넘어 실제 AI 솔루션을 직접 기획하고 구현하는 밀도 높은 경험을 하게 된다.

서은희 카카오 기술인재양성 리더는 "'카카오 AI 루키 캠프'는 기술을 통해 사회적 가치를 창출하고 지역 인재를 발굴하는 카카오의 ESG 철학이 담긴 프로그램"이라며 "AI를 통해 새로운 가능성을 발견하고 '생애 전환적 성장'을 경험할 비수도권 청소년들의 많은 지원을 기다린다"고 밝혔다.

한편 카카오는 지난 3월 말 4대 과학기술원과 협력해 출범시킨 '카카오 AI 돛'을 필두로, 내실 있는 인재 양성을 통해 비수도권 AI 생태계 구축에 힘쓰고 있다.
김영진 기자

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